Volley A1 Femminile, la Bartoccini sul campo della corazzata Conegliano

PERUGIA – Le “Magliette Nere” verso Villorba per l’anticipo della decima giornata del girone di andata del Campionato di Serie A1 Femminile (ore 18), ad attenderle le “Pantere” della Imoco, fresche della sconfitta raccolta mercoledì contro Firenze. Un evento quantomai raro se si considera che le venete non conoscevano tale dispiacere da ben 76 gare ufficiali, o se preferite 720 giorni, quando contro la Bartoccini-Fortinfissi Perugia persero 3-2 tra le mura del PalaBarton, interrompendo già allora un’altra striscia di tutto rispetto culminata con la conquista del titolo di Campionesse del Mondo per Club.

Dunque una gara sicuramente impegnativa attende coach Cristofani e le sue ragazze che si apprestano ad affrontare una delle formazioni più competitive del panorama pallavolistico mondiale, in cui sicuramente tra le padrone di casa, aleggerà la voglia di un pronto riscatto, ad ogni modo anche le umbre sono chiamate a dimostrare che la performance della scorsa domenica contro Vallefoglia è stato un incidente di percorso legato a singoli aspetti. Tutto questo passerà per il dimostrare la capacità di fornire una prestazione convincente, non avendo l’obbligo del risultato e quindi una minor pressione a livello psicologico, sarà sicuramente di aiuto per interpretare al meglio la prestazione in campo, che dal pronostico si prospetta per qualsiasi squadra del Campionato complicata.

Il presidente

Il presidente Antonio Bartoccini suona la carica. “Sicuramente è tempo di dare un segnale forte, nelle scorse giornate la squadra ha commesso alcuni passi falsi che ci hanno penalizzato oltremodo, mi aspetto dalle ragazze una pronta voglia di rifarsi e che scendano in campo dando il massimo a prescindere da chi hanno davanti, sicuramente Conegliano è una squadra di altissimo livello e sarà durissima, ma voglio vedere una squadra che lotta su tutti i palloni e che non commettere errori inutili, insomma le Black Angels d’ora in poi dovranno giocare ogni partita con il diavolo in corpo “.

I precedenti

Tre i precedenti tra le due formazioni, uno in favore delle umbre (Stagione 2019-2020) e due vinti da Conegliano (Stagione 2020-2021)

Ex in campo

Nessuna ex in campo per Conegliano mentre sponda Bartoccini-Fortinfissi Perugia c’è Laura Melandri che ha militato nelle fila della formazione veneta durante la Stagione 2017-2018

In diretta su Volleyball World TV

Il fischio d’inizio è fissato per domani 4 dicembre 2021 alle ore 18.00 e sarà visibile in diretta streaming su www.volleyballworld.tv