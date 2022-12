Volley A1 Femminile, la Bartoccini si fa scappare due set e cede contro Urbino

URBINO – La Bartoccini-Fortinfissi Perugia si lascia sfuggire i momenti chiave nei primi due set e si arrende nel terzo per un amaro 3-0 (25-20 25-22 25-16 i parziali) in trasferta contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia.

Il match

Il primo set inizia bene per la Bartoccini-Fortinfissi che si fa vedere subito battagliera e guadagna del margine sulle padrone di casa portandosi sul 4-7, poi le marchigiane si organizzano però e cominciano a recuperare il gap ed a quota 11 è di nuovo parità, inizia il punto a punto che va avanti fino al 17-17, Perugia perde la concentrazione e si arena sul 19-17 Bertini usa il primo time-out ma a poco serve, Mancini è impietosa a rete e sul 22-17 il coach delle umbre ferma il gioco per la seconda volta ma Mancini ancora una volta a muro e dai nove metri continua a fare la differenza conquistando anche il primo set-point del 24-18, sul finale Guerra e compagne accennano una timida reazione ma l’errore in attacco di Lazic conclude il set 25-20.

Prosegue il trend in avvio del secondo set, Vallefoglia è subito incisiva e si porta sul 3-1, Perugia inizia a farsi vedere arrivando fino al 6-5 ma manca l’aggancio le marchigiane fuggono di nuovo in avanti fino all’11-7 ma anche stavolta le umbre rientrano fino alla parità del 13-13 ottenuta grazie all’out di D’Odorico. Ancora una volta le padrone di casa vanno in fuga e sul 16-13 Bertini chiama time-out, la pausa cambia la tendenza e sul 19-19 è ancora parità. Lottando punto a punto si arriva fino al 22-22 po D’Odorico suona la carica e guadagna i due punti che valgono il set-point, Bertini spende l’ultimo stop ma al rientro Piani dai nove metri è glaciale e trova un ace millimetrico certificato solamente dal video-check che vale il 25-22 del primo punto classifica.

Anche il terzo set mostra una Vallefoglia decisamente più determinata, in avvio trascinata da D’Odorico si porta subito sul 7-2 e Bertini chiama l’ennesimo time-out, al rientro arriva qualche punto da parte umbra grazie a Nwakalor e Lazic ma le marchigiane amministrano e quando il margine torna ad aumentare grazie a Piani (15-9) Perugia spende anche il suo ultimo minuto di sospensione ma c’è poco da fare la tendenza è chiara ed il margine aumenta fino al 25-14 finale messo a segno da Mancini che vale il 3-0.

Il tabellone

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-0 (25-20 25-22 25-16)

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Hancock 4, Kosheleva 11, Mancini 7, Piani 14, D’Odorico 17, Aleksic 7, Sirressi (L), Barbero. Non entrate: Lutz, Martinelli, Borelli (L), Papa, Berti, Carraro. Allenatore Mafrici.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Guerra 9, Nwakalor 8, Samedy 12, Lazic 10, Polder 4, Dilfer 1, Armini (L), Gardini 1, Bartolini 1, Provaroni, Galic, Avenia. Non entrate: Rumori (L).Allenatore Bertini.

Arbitri: Mattei, Piperata.

Spettatori: 347

Durata set: 24′, 32′, 21′; Totale: 77′

MVP: D’Odorico.