Volley A1 Femminile: la Bartoccini Perugia si gioca (quasi) tutto contro Il Bisonte

Gli anglosassoni sono soliti dire “Last but not least” ed è proprio così che si può definire la gara di domani contro Il Bisonte Firenze, essendo l’ultima del calendario ma che di fatto ultima non sarà, in virtù del recupero della 5., giornata programmato per il 7 marzo al PalaBarton. Al netto dei sofismi però sarà un’altra gara fondamentale per la Bartoccini Fortinfissi Perugia, nella scorsa settimana il divario con la diretta inseguitrice Brescia è si è ridotto a 2 punti e dunque Angeloni e compagne dovranno approcciare la gara con la massima concentrazione, il precedente stagionale parla a favore delle umbre ma le ragazze di coach Mencarelli vorranno sicuramente difendere le mura amiche del Mandela Forum. Le toscane reduci dal 3-2 della scorsa settimana rifilato a domicilio in quel di Trento, sono ancora in corsa in per il settimo posto ad una sola lunghezza di distanza da Cuneo e molto probabilmente si affideranno ai colpi di Nwakalor ed ai muri di Alberti per continuare la rincorsa, in casa Perugia invece i riferimenti saranno: Carcaces, Havelkova ed Ortolani, tutte e tre in doppia cifra lo scorso sabato e chiamate a dare conferme di continuità in vista del rush finale.

I precedenti Tre gli incontri tra formazioni, con due vittorie a favore delle toscane nella scorsa stagione ed una per la Bartoccini Fortinfissi Perugia (3-1 al Palabarton) nella gara di andata della stagione in corso.

Le Ex Una ex per Il Bisonte Firenze, ovvero Rebecke Lazic in maglietta nera la scorsa stagione, mentre nessuna ex tra le fila della Bartoccini Fortinfissi Perugia

Le probabili Formazioni

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Di Iulio, Ortolani, Koolhaas, Aelbrecht, Havelkova, Carcaces. Libero: Cecchetto.

Allenatore: Mazzanti

Il Bisonte Firenze: Cambi, Nwakalor, Guerra, Van Gestel, Alberti, Ogoms. Libero: Panetoni

Allenatore: Mencarelli

Arbitri: Stefano Carletti, Alessandro Pietro Cavalieri

In diretta su LVFTV Il fischio d’inizio è fissato per domani sabato 27 febbraio 2021 alle ore 17.30, visibile in diretta su LVFTV.