Volley A1 Femminile, la Bartoccini Fortinfissi supera di slancio Vallefoglia

PERUGIA – La Bartoccini-Fortinfissi Perugia continua a collezionare punti nella prima gara del mese di marzo vincendo 3-1 (25-14 22-25 25-18 25-23 i parziali) contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia.

La sfida

Parte bene la Bartoccini-Fortinfissi Perugia che grazie alle giocate di Melandri e Guerra oltre qualche errore di troppo delle ospiti si porta sul 4-1 costringendo Bonafede al time-out. Al rientro l’inerzia non cambia Diop ed Havelkova trascinano le compagne, il margine aumenta e Bonafede cerca di aggiustare la situazione con il turnover ma il risultato non è quello sperato, il massimo vantaggio (+11) arriva con il primo set-point (24-13) Newcombe rimanda la conclusione ma Diop non vuole andare oltre e conclude con il punto del 25-14.

Nel secondo set è Vallefoglia a partire meglio, i colpi di Newcombe e Carcaces portano le ospiti sul 6-9, Cristofani ferma il gioco per fare degli aggiustamenti. La tendenza cambia ma il margine resta, quando sul 15-19 aumenta il divario Perugia decide di tentare il tutto per tutto con l’ultimo time-out a disposizione. Guerra torna ancora a suonare la carica ma la fine del set è sempre più vicina ed amministrando le ospiti arrivano al primo set-point sul 21-24, la fast di Melandri riaccende la speranza ma a chiudere il discorso ci pensa Carcaces quando mette a terra la palla del 22-25.

Il terzo set ha un avvio punto a punto, le due squadre hanno imparato a conoscersi e si marcano strette, Havelkova va al servizio e sveglia le compagne che aumentano il ritmo anche in difesa e ricezione, quando Carcaces manda fuori la palla che vale il 13-10 Bonafede chiama il time-out per spronare le sue attaccanti. Il distacco delle marchigiane diminuisce ma la Cristofani mischia le carte mandando dentro Guiducci e Galkowska per invertire la diagonale ed il trucco funziona, sul 18-13 le ospiti invocano ancora il minuto di sospensione ma il margine oramai è difficile da colmare, La Bartoccini-Fortinfissi Perugia amministra il vantaggio ed è ancora una volta Diop a mettere il sigillo sul set con la pipe piazzata del 25-18.

Perugia parte bene nel quarto set andando sul 4-2 ma il turno a Servizio di Bjelica rimette tutto in parità, la serba non è soddisfatta del suo lavoro e dai nove metri, porta avanti le ospiti sul 5-6 costringendo Cristofani al time-out. La pausa ha l’effetto desiderato, l’inerzia cambia subito, la pressione imposta dalle perugine rende le giocate marchigiane molto più fallose e quando Berasi manda fuori la palla del 10-8 anche Vallefoglia chiama lo stop. Le idee si riordinano nella metà campo ospite e si torna in parità sul 13-13, comincia il punto a punto che si protrae fino al 18-18, poi Havelkova sale in cattedra e mette a segno due break e sul 20-18 Bonafede usa l’ultimo time-out a sua disposizione. Il finale è concitato, il muro di Mancini e l’ace di Berasi riportano il conteggio in parità, il muro di Melandri regala il match-point (24-23) ma la gioia del PalaBarton si sprigiona quando il video-check conferma l’attacco out di Jack-Kisal che vale il 25-23 ed il 3-1 finale.

Il tabellino

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 3-1 (25-14 22-25 25-18 25-23)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Havelkova 16, Bauer 7, Diop 8, Guerra 15, Melandri 10, Bongaerts 2, Sirressi (L), Galkowska 7, Provaroni, Guiducci, Nwakalor, Melli. Non entrate: Rumori (L). Allenatore Cristofani.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Newcombe 13, Jack-Kisal 8, Berasi 1, Carcaces 9, Mancini 6, Bjelica 13, Cecchetto (L), Kosareva 3, Alanko 1, Botezat 1, Tonello. Non entrate: Fiori (L). Allenatore Bonafede.

Arbitri: Canessa, Luciani.

Spettatori: 450

Durata set: 22′, 26′, 25′, 31′; Totale: 104′.

MVP: Havelkova.