Volley A1 Femminile, la Bartoccini Fortinfissi all’esame di Busto Arsizio

PERUGIA – Sarà una gara a porte chiuse quella tra la Bartoccini Fortinfissi Perugia e Busto Arsizio, a seguito delle nuove disposizioni previste dall’ultimo DPCM emanato domenica scorsa. La gara però potrà essere seguita in diretta su Rai Sport+HD.

Dopo la sconfitta di Bergamo si torna al PalaBarton per cercare di fronteggiare Busto che ha trovato il riposo forzato la scorsa domenica causa sospetti di COVID per le avversarie. A prescindere dallo stop momentaneo anche la formazione bustocca è in cerca di riscatto dopo la sconfitta maturata mercoledì scorso tra le mura casalinghe contro Scandicci. L’obbiettivo per le “Magliette Nere” sarà quello di cercare il colpo sulle lombarde al fine di agganciarle in classifica a quota 6 punti, smuovendosi prima del turno di pausa, previsto per domenica prossima, dal penultimo posto in classifica. Coach Bovari ha trovato segnali positivi da Agrifoglio in cabina di regia e Carcaces in banda nella scorsa domenica contro Bergamo, fornendo ulteriori variabili per la costruzione offensiva della squadra.

Tra le ex del match Helena Havelkova, a Busto per ben quattro stagioni. “Quest’anno non è facile per nessun squadra e nessun societa al mondo, noi non dovremmo essere li dove siamo adesso e lo sappiamo tutte, siamo una bella squadra con giocattori forti e stiamo lavorando tutti i giorni duramente per uscire da questa situazione. Da ex posso dire di avere dei bellissimi ricordi di Busto, rimane una squadra speciale per me, a parte Giuli Leonardi non c’è più nessuno della squadra vecchia. Vediamo con chi scendono in campo domani, ma penso che più importante sarà concentrarsi su di noi”.

I precedenti Nella scorsa stagione in entrambe i casi Busto ebbe la meglio vincendo 3-1sia al Palabarton nella gara di andata che al ritorno.

Le Ex Nessuna ex nella formazione di Busto, mentre per Perugia: Ortolani (Stagioni 2007-2008, 2013-2014), Aelbrecht (Stagione 2014-2015) ed Havelkova (3 stagioni dal 2009 al 2012 e Stagione 2014-2015).

Le probabili Formazioni

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Di Iulio, Ortolani, Koolhaas, Aelbrecht, Carcaces, Havelkova. Libero: Cecchetto.

Allenatore: Bovari

Unet E-Work Busto Arsizio: Bonelli, Mingardi, Olivotto, Herrera Blanco, Gennari, Escamilla.

Allenatore: Fenoglio

In diretta su Rai Sport+HD La gara sarà a porte chiuse. Il fischio d’inizio è fissato per domani mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 20.30, visibile in diretta su Rai Sport+HD Canale 57 e 58 del DTT.