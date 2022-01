Volley A1 Femminile, la Bartoccini cerca risposte nella trasferta di Roma

PERUGIA – Dopo una settimana ricca dal punto di vista delle evoluzioni fuori dal campo di gioco, si torna a parlare di sport giocato con la gara contro la Acqua&Sapone Roma che andrà in scena questa domenica al PalaEur. Inutile dire vista l’attuale situazione di classifica che la gara è decisiva per definire le gerarchie di classifica. Da un lato la formazione capitolina forte della vittoria al tre-break di domenica scorsa contro Casalmaggiore, dall’altra la Bartoccini-Fortinfissi Perugia che nell’anticipo in diretta Rai di sabato scorso ha fatto vedere un netto miglioramento nel gioco ma che comunque non è riuscita a conquistare punti contro l’attuale quarta in classifica, Busto Arsizio. Sarà dunque una gara che dovrà fornire conferme dal punto di vista tecnico e che andrà affrontata con la giusta determinazione al fine d’interrompere la striscia negativa che oramai dura da fin troppo tempo.

Così coach Cristofani

Le parole di coach Luca Cristofani fanno il quadro della situazione. “Il lavoro dell’ultimo mese ha sicuramente portato benefici da un punto di vista tecnico, noi ovviamente in questo momento abbiamo una rosa più limitata mentre loro si sono rinforzati, credo però che questa variazione possa essere compensata dal lavoro sopra citato, dunque anche se sulla carta potremmo dare l’impressione di essere ad un livello inferiore rispetto alla gara di andata, secondo me i valori saranno più o meno sono gli stessi”. – Le preoccupazioni sullo stato attuale condizione di forma. – “Ho alcune dubbi sullo stato di forma dia alcune atlete che ancora non sono al top della forma, sono convinto che se riuscissimo a continuare il nostro percorso di crescita, potremo toglierci qualche soddisfazione. Secondo me siamo arrivati ad un punto di buon equilibrio di gioco, bisognerà vedere però se riusciremo a mantenerlo anche in quei momenti importanti, perché fino ad ora è mancato quell’ultimo passo per chiudere i set, anche con squadre molto forti. Questo ci farà ottenere sicuramente anche qualche punto in più”.

I precedenti

L’unico precedente tra le due formazione in gare ufficiali è stato quest’anno nel girone di andata dove la Bartoccini-Fortinfissi Perugia vinse 3-0.

Le ex della sfida

Nessuna ex in campo per Roma mentre per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia tra le atlete le ex sono due: Bintu Diop e Gaia Guiducci, entrambe nel club capitolino la scorsa stagione dove agli ordini di coach Cristofani hanno vinto la Serie A2.

Le probabili formazioni:

Acqua&Sapone Roma: Bugg, Decortes, Trnkova, Cecconello, Rabadzhieva, Stigrot. Libero: Venturi. Allenatore: Saia

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diop, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani