Volley A1 Femminile, la Bartoccini a caccia della prima vittoria con Busto della ex Montibelier

PERUGIA -La Terza Giornata della Stagione 2022/2023 di Serie A1 Femminile, riporta al PalaBarton le ragazze allenate da coach Bertini per affrontare la E-Work Busto Arsizio (ore 17) della ex opposta in maglietta nera Rosamaria Montibeller. La formazione lombarda è reduce da due tie-break (il primo vinto domenica scorsa a Firenze, il secondo perso mercoledì in casa contro Conegliano) che ne denotano la grande indole combattiva, coach Musso oltre a Montibeller (per lei 21 punti in entrambe le gare) potrà contare anche sull’efficenza di Loveth Omoruyi (per lei un altro bis ma a quota 16 punti) senza poi dimenticare Alice Degradi. Lato Bartoccini-Fortinfissi Perugia sono ancora in fase di accertamento le condizioni di Anastasia Guerra dopo l’infortunio riportato mercoledì a Macerata durante il primo set, quindi con molta probabilità Matteo Bertini dovrà riprogettare il gioco senza una pedina fondamentale per la sua scacchiera tattica in una gara dove sarà fondamentale prima di tutto ritrovare lo spirito di squadra mostrato contro Scandicci e destabilizzato a Macerata dopo l’infortunio della capitana, a pendere dalla parte del coach marottese, la speranza di poter contare al centro su di una Linda Nwakalor al 100%, dopo l’indisponibilità di mercoledì scorso.

Le parole di Bertini

Coach Bertini come di consueto parte dall’analisi della scorsa giornata. “Nella gara contro Macerata credo che abbiamo avuto un approccio abbastanza negativo da parte nostra, abbiamo avuto un inizio troppo soft e lo abbiamo subito pagato poi abbiamo mostrato aggressività e siamo rientrati fino al 15-13 quando però si è fatta male Anastasia (Guerra ndr) lì c’è stat un bel blackout durato per tutto il set ed oltre che ci ha portato ad avere uno svantaggio cospicuo anche in avvio di secondo, poi abbiamo reagito sul finale e ci è servito da trampolino per il terzo. Nel quarto set sembrava che potevamo giocarcelo alla pari in realtà durante siamo ricaduti nei soliti errori e nelle disattenzioni dei set precedenti. Diciamo che non abbiamo dato il massimo a livello di muro-difesa, ma in generale ci è mancata la dovuta aggressività, dote che invece ha mostrato Macerata hanno fatto una super partita e ci hanno messo in difficoltà, però chiaramente da parte nostra a livello qualitativo abbiamo latitato e questo ci dispiace molto“. – Busto Arsizio avversario tenace e ben organizzato. – “Sarà una partita molto complicata, Busto viene da due partite finite al tie-break, a Firenze hanno vinto, mentre con Conegliano in casa hanno perso ma riaprendo in match facendo una bellissima rimonta. Sono una squadra con un sistema di gioco ben preciso con un muro-difesa molto molto interessante, è una squadra che ha a disposizione degli attaccanti di il valore e quindi sarà una partita veramente tosta per noi. Servirà soprattutto per ritrovarci e compattarci come squadra, come insieme dovremo cercare di mettere qualcosa più in campo a livello di atteggiamento ma soprattutto di qualità, sia individuale che di squadra. Siamo stati poco precisi la scorsa giornata quindi dobbiamo ritrovare la nostra precisione e la nostra qualità che fino a mercoledì è stata buona come abbiamo dimostrato nella prima partita di Scandicci. Dovremo quindi ritrovarci un po’, dovremo concentrarci sulla nostra qualità di gioco, questo sarà l’obiettivo principale di questa partita, ovviamente cercando di portare a casa anche qualcosa, perché comunque oltre al bisogno di fare una bella prestazione, abbiamo bisogno anche di risultati“.

I precedenti

Sei i confronti tra le due formazioni, tutti andati in favore della formazione bustocca.

Le Ex

Per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia nessuna ex, mentre tra le fila di Busto Arsizio figura Rosamaria Montibeller (in maglietta nera nella Stagione 2019-2020) che proprio al club perugino deve l’arrivo nel Campionato Italiano.

Dove vedere il match

Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming su volleyballworld.tv e per tutti i tifosi che useranno il codice sconto BARFOR10 al momento della sottoscrizione dell’abbonamento uno sconto del 10% sull’importo.

Le Probabili formazioni

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Dilfer, Samedy, Polder, Bartolini, Lazic, Gardini. Libero: Armini. Allenatore: Bertini

E-Work Busto Arsizio: Monza, Montibeller, Olivotto, Zakchaiou, Degradi, Stigrot. Libero: Zannoni Allenatore: Musso

Arbitri: Michele Brunelli, Vincenzo Carcione.