Volley A1 Femminile, la Bartoccini a Busto, Diouf: “Abbiamo voglia di riscatto”

PERUGIA – Non c’è tempo di riprendersi, è già ora del turno infrasettimanale nel campionato di serie A1 Femminile di pallavolo, con la Bartoccini Fortinfissi in campo domani alle 20.45 a Busto Arsizio.

Nello storico la statistica parta di quattro gare vinte su quattro per la formazione lombarda, questo mette sul tavolo una nuova intrigante sfida per il sestetto agli ordini di coach Cristofani che deve subito scrollarsi di dosso la delusione della sconfitta di misura ottenuta la scorsa domenica contro Firenze, in una gara equilibrata dove forse è mancata concretezza nelle fasi delicate dei set, dall’altra parte della rete una Busto reduce da due vittorie a bottino pieno e che divide la vetta della classifica con Conegliano e Novara. In maglietta nera ben tre ex: Bauer, Havelkova e Diouf che sicuramente affronteranno la gara con molte emozioni in più

Con Valentina Diouf parliamo proprio della prossima imminente gara: “Sono molto contenta, Busto è stata casa mia per molti anni e quindi sarà un piacere tornare in quel palazzetto, nella scorsa sono venute fuori alcune lacune che ancora abbiamo, abbiamo compensato con la grinta e l’unione che ci contraddistingue ma ancora ci stiamo lavorando e sono convinta che avremo l’occasione di mostrare un salto di qualità a prescindere da quello che sarà il risultato”.

I precedenti

Quattro gli incontri fino ad ora disputati nella massima serie, in tute e quattro le occasioni ad avere la meglio è stata la formazione Bustocca.

Le Ex in campo

Nessuna ex in campo per Busto mentre per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia le ex sono tre: Christina Bauer (Stagioni 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013), Helena Havelkova (Stagioni 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2014-2015) e Valentina Diouf (Stagioni 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018).

Le probabili formazioni

Unet E-Work Busto Arsizio: Monza, Mingardi, Stevanovic, Olivotto, Gray, Bosetti. Libero: Zannoni. Allenatore: Musso

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diouf, Melandri, Bauer, Havelkova, Melli. Libero: SirressiAllenatore: Cristofani

Arbitri: Gianfranco Piperata, Cesare Amendola

Dove vedere il match

In diretta su Sky Sport Arena e Volleyball World TV. Il fischio d’inizio è fissato per domani 20 ottobre 2021 alle ore 20.45, visibile in diretta su Sky Sport Arena (canale 204 del pacchetto sport di Sky) ed in diretta streaming come tutte le gare su www.volleyballworld.tv