Volley A1 Femminile, Il Bisonte supera la Bartoccini nel recupero

IL BISONTE FIRENZE – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-0 (26-24 25-23 25-18)

IL BISONTE FIRENZE: Nwakalor 22, Van Gestel 10, Belien 2, Cambi 3, Enweonwu 11, Sylves 9, Panetoni (L), Knollema, Bonciani. Non entrate: Diagne, Lapini, Graziani.

Allenatore Bellano.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Bongaerts 1, Guerra 16, Bauer 11, Diop 9, Havelkova 8, Melandri 3, Sirressi (L), Guiducci, Provaroni, Melli. Non entrate: Nwakalor, Rumori.

Allenatore Cristofani.

Arbitri: Pozzato, Papadopol.

Spettatori: 160

Durata set: 30′, 26′, 23′; Totale: 79′.

MVP: Panetoni.

FIRENZE – Le sliding doors del volley non sorridono alla Bartoccini-Fortinfissi Perugia che nonostante il 3-0 lotta sia nel primo che nel secondo set per poi cedere il passo più marcatamente nel terzo (26-24 25-23 25-18 i parziali) nel recupero della Seconda Giornata del Girone di Ritorno in casa de Il Bisonte Firenze.

La partita

Nel primo set si parte punto a punto, le due squadre fanno tutto bene e si alternano sul tabellone delle marcature arrivando fino al 9-9. Guerra si comincia ad entrare in partita e e con una doppietta mette a segno due break importanti, l’errore di Sylvia Nwakalor vale il 9-13 e Bellano corre ai ripari chiamando time-out, lo stop distrae le umbre e che perdono il vantaggio accumulato e sul 12-13 è Cristofani a chiamare lo stop, il pareggio arriva sul 14-14 con Nwakalor, si ritorna sul punto a punto e velocemente il risultato cresce fino al 23-23, poi Diop va a servizio e mette a segno l’ace del 23-24, le padrone di casa decidono di ragionarci su chiamando il minuto di sospensione. La pausa è mette in moto Sylvia Nwakalor che segna il 24 pari in pipe, poi va per il mani out del 25-24 anche se quest’ultimo presenta un giallo in quanto Cristofani invoca il video-check ma il responso è un “non giudicabile” che lascia l’amaro in bocca al tecnico delle umbre, alla ripresa è ancora una volta Sylvia Nwakalor, che stavolta con il muro mette a terra un punto pesantissimo, quello del 26-24.

Il secondo set mostra tutta la delusione umbra per aver perso così di misura, Diop e compagne mostrano il fianco e sul 6-1 Cristofani non può fare altro che chiamare il time-out per dare una scossa alle sue ragazze. Al rientro le umbre cominciano a mettere punti a referto, grazie anche a qualche errore di troppo delle padrone di casa si arriva al 9-8 ma poi le bisontine si riprendono e tornano sul 12-8. L’appuntamento con la patta è solo rimandato, Bauer e Guerra guidano la rimonta ma il 14-14 arriva con l’errore di Enweonwu, ancora una volta si avanza punto a punto fino al 18-18 poi Van Gestel aumenta i giri e sul 20-18 Perugia spende l’ultimo time-out. Melandri e compagne ritornano partita sul 20-20 grazie al mani-out di Guerra. Nella zona calda si viaggia alternando le marcature e si arriva al 23-23. Le toscane hanno il ghiaccio nelle vene, anche in questo caso crescono al momento giusto, stavolta è Sylves che mette a segno due muri consecutivi sul Havelkova conquistando il 25-23 e mettendo in cascina il primo punto.

L’avvio del terzo set mostra ancora due squadre allo stesso livello che si alternano fino al 5-5, poi le umbre commettono qualche errore di troppo e sul 7-5 Cristofani invoca il time-out. La fallosità non cala e con il margine che raddoppia (13-7) il tecnico romano ferma il gioco per l’ultima volta. Lo stop non cambia la situazione stavolta, le fiorentine arrivano a quota 20 con cinque punti di margine, divario che aumenta sul finale quando Enweonwu mette a terra la palla del 25-18 e 3-0 finale.