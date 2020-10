Volley A1 Femminile, debutto casalingo per la Bartoccini Fortinfissi, sfida a Cuneo

PERUGIA – A Pian di Massiano si riaprono le porte anche per il volley in rosa, targato Bartoccini Fortinfissi Perugia. Per la 3° Giornata del Campionato 2020/21 domani alle 17 arriva Cuneo reduce da due vittorie, le “Magliette Nere” sono chiamate a dimostrare che la qualità mostrata la scorsa settimana a Scandicci non sia stata “una tantum” ma la base su cui costruire il resto della stagione, la vittoria tra le mura amiche manca (complice la pandemia) dallo scorso 17 febbraio, quando la Zanetti Bergamo dovette cedere il passo lottando però fino al quinto set, da allora i tempi sono cambiati considerevolmente, coach Bovari è ancora alla ricerca del giusto equilibrio in attesa dell’entrata in condizione di Kenia Carcaces arrivata a qualche giorno dall’inizio della stagione.

Dall’altra parte anche coach Pistola è alle prese con una squadra dalle molte novità ma che per il momento sembra aver trovato la giusta chiave di lettura in fase di avvio stagionale avendo conquistato i tre punti sia in quel di Firenze che in casa contro la temutissima Monza, dunque una gara dove tutto sarà da dimostrare, con le padrone di casa più che motivate nel trovare la prima vittoria stagionale.

Le dichiarazioni di Helena Havelkova su come ci si sta preparando alla prossima sfida casalinga. “Come tutte le settimane ci stiamo preparando lavorando in base alle caratteristiche della squadra che dovremo affrontare, ovviamente abbiamo lavorato anche su quelle cose che ancora non ci stanno venendo bene, ci sarà sicuramente da fare attenzione ad Alice Degradi, ho giocato con lei a Busto e so quanto sia forte, in questo periodo poi sta giocando veramente bene quindi dovremo prestarle un’attenzione particolare”.

I precedenti In Serie A1 l’unico precedente tra le due formazioni risale all’ultima gara del girone di andata della scorsa stagione il giorno di Santo Stefano in cui le piemontesi ebbero la meglio vincendo 3-1 in casa.

Le Ex L’unica ex dell’incontro è Beatrice Agrifoglio a Cuneo nella scorsa stagione.

Le probabili Formazioni

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Di Iulio, Ortolani, Mlinar, Angeloni, Koolhaas, Aelbrecht. Libero: Cecchetto. Allenatore: Bovari

Cuneo: Signorile, Ungureanu, Candi, Zakchaiou, Degradi, Strantzali. Libero: Zannoni. Allenatore: Pistola

Arbitri: Bruno Frapiccini, Maurizio Merli.