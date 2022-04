Volley A1 Femminile, Cristofani non è più l’allenatore della Bartoccini Fortinfissi

PERUGIA – A seguito del termine della stagione agonistica 2021/2022, la dirigenza della Bartoccini-Fortinfissi Perugia, saluta coach Luca Cristofani e lo ringrazia per l’impegno e la grande professionalità profusa, con cui è riuscito ad affrontare e gestire, una stagione complicatasi in corso d’opera come quella appena trascorsa.

Sul suo contributo le parole del presidente Antonio Bartoccini. “Vorrei ringraziare a nome di tutta la società coach Luca Cristofani per la grande professionalità ed impegno con cui ha svolto il suo incarico, è riuscito a portare la squadra in un porto sicuro nonostante le acque agitate della classifica, a lui va il nostro più sincero augurio per un proseguo di carriera luminoso”.