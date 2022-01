Volley A1 Femminile, Busto Arsizio troppo forte per una buona Bartoccini

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 1-3 (25-19 21-25 18-25 23-25)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Havelkova 15, Melandri 12, Diop 12, Guerra 19, Bauer 12, Bongaerts 3, Sirressi (L), Melli 1, Provaroni. Non entrate: Nwakalor, Scarabottini, Masciullo, Rumori (L). Allenatore Cristofani.

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Bosetti 6, Stevanovic 19, Poulter 2, Gray 24, Olivotto 8, Mingardi 20, Zannoni (L), Bressan, Monza, Battista. Non entrate: Herrera Blanco, Ungureanu (L), Colombo.

Allenatore Musso.Spettatori: 300

Durata set: 26′, 28′, 25′, 30′; Totale: 109′.

MVP: Mingardi.

PERUGIA – La Bartoccini-Fortinfissi Perugia parte bene ma poi non riesce a conquistare punti contro la Unet E-Work Busto Arsizio che esce dal PalaBarton con un 3-1 (25-19 21-25 18-25 23-25 i parziali) sicuramente sofferto.

IL MATCH

In avvio è subito Busto a partire con il piede giusto andando sull’1-3, le padrone di casa però ritrovano il ritmo gara e con i colpi di Diop ed il muro di Bauer cominciano ad accorciare le distanze arrivando alla parità a quota 4. La spinta non si esaurisce e ce ne è anche per allungare, con il grande lavoro a rete delle centrali umbre premia e quando Melandri respinge a muro il punto dell’11-8 coach Musso invoca il primo time-out. La pausa inverte la tendenza, Olivotto, Bosetti e Mingardi cominciano a mettere a terra palle pesanti e quando arriva quella del 14-15 è Cristofani a fermare tutto. Anche in questo caso la pausa è incisiva, al rientro la Bartoccini-Fortinfissi Perugia dimostra di aver ritrovato il controllo della rete e Bongaerts distribuisce palla rendendo impossibile leggere il gioco, dopo 5 punti consecutivi di Perugia (19-17) Musso spende anche il suo ultimo minuto di sospensione ma a poco serve la serie continua fino al 23-17, a mandare in archivio la pratica ci pensa Guerra con il mani out del 25-19.

Il secondo set mostra in avvio un copione differente, la formazione bustocca va subito in vantaggio prima 1-4 per poi allungare sul 2-8, Cristofani chiama il time-out, Havelkova e compagne ritornano in carreggiata ricucendo lo strappo, Musso ricorre al minuto di sospensione sia sul 12-15 che sul 16-17 vedendo la Bartoccini-Fortinfissi Perugia sempre più vicina. La pausa ferma la rincorsa delle padrone di casa, Gray e Migardi salgono in cattedra ed è proprio l’opposta lombarda a mettere il sigillo sul set con il punto del 21-25.

Nel terzo set si parte punto a punto fino al 4 poi la piazzata di Havelkova e l’ace di Guerra sbilanciano gli equilibri e Musso chiama il time-out (6-4), al rientro la Bartoccini-Fortinfissi Perugia amministra il vantaggio, Poulter di astuzia, Stevanovic a muro e Gray in Pipe riportano il conteggio in parità sull’11-11, con Cristofani che usa il suo primo time-out, la tendenza non s’inverte ed allora il coach romano spende anche l’ultimo stop a sua disposizione (11-14). Le pause in questo set non fanno la differenza e Busto continua ad amministrare andando poi in progressione fino al 18-25 finale.

Il quarto set che parte all’insegna del precedente con le ospiti arrembanti sin da subito (1-4), la Bartoccini-Fortinfissi Perugia reagisce con Guerra che va a segno per due volte consecutive ma il punto del 5-5 è quello del muro di Melandri. Busto non si preoccupa e ritorna ad aumentare margine sul tabellone fino al 7-11 con Cristofani chiama lo stop. Al rientro Diop e Guerra riducono il margine e quando Bauer mette a segno l’ace dell’11-12 anche Musso chiama il time-out. L’inerzia cambia ancora una volta con le bustocche che si rimettono in fuga imponendosi con il controllo del gioco a rete, arrivati al 15-19 Cristofani rischia il tutto per tutto e spende anche il suo ultimo time-out per rimettere in riga le sue ragazze che tornano a referto con i primi tempi di Bauer e Melandri (18-20), il punto della centrale italiana convince Mussso ad emulare il collega ma non riesce ad impedire l’aggancio che arriva con il muro di Bongaerts (21-21). Inizia il punto a punto ma Mingardi (MVP del match), non vuole correre rischi e sigla il punto del 23-23 e non paga appone il sigillo sul match con il 23-25 che vale il 3-1 finale.