Volley A1 Femminile, ‘Boxing day’ contro Cuneo per la Bartoccini Fortinfissi Perugia

PERUGIA – Come ormai consuetudine il 26 dicembre si tornerà sui campi. Il Boxing Day di quest’anno coincide con l’ultima gara del girone di andata ed anche l’ultima dell’anno dopo la quale ci sarà la pausa dovuta alle qualificazioni olimpiche delle varie selezioni nazionali. Nel 2020 si tornerà in campo con un altro turno infrasettimanale il 15 di gennaio.

Per Perugia il giorno di santo Stefano è prevista la difficile e importante trasferta di Cuneo. La formazione piemontese dopo una buona prima parte del girone ha inanellato una serie di risultati negativi scendendo nelle zone scomode della classifica che sono tornate a essere meno anguste dopo la vittoria della scorsa domenica contro Caserta. La Bocca San Bernardo riceverà la Bartoccini Fortinfissi Perugia al Pala Ubi Banca con 5 punti di vantaggio rispetto le magliette nere di coach Fabio Bovari in una sfida che ha tutto il sapore di uno scontro diretto per la salvezza. Sul versante perugino del match l’obiettivo sembra piuttosto chiaro: conquistare punti indispensabili, una reazione sembra quantomai necessaria per riprendersi dalla prestazione opaca ottenuta la scorsa domenica e spostarsi dall’ultima posizione di classifica al fine di concludere bene il 2019 e cominciare di slancio il 2020.

La gara sarà visibile in diretta streaming gratuita su PMG Sport, LVFTV, SportMediaset.it, sezione Sport Repubblica.it e Sport.it. Fischio d’inizio alle 17 (pre-gara con interviste dalle 16.45).

PROBABILI FORMAZIONI

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Demichelis, Montibeller, Menghi, Mio Bertolo, Bidias, Lazic. Libero: Bruno in ricezione, Cecchetto in difesa. All. Bovari

Bosca San Bernardo Cuneo: Cambi, Cruz, Zambelli, Frigo, Nizetich, Ungureanu. Libero: Zannoni. All. Pistola

Arbitri: Massimiliano Giardini, Giuliano Venturi

Precedenti tra le due formazioni: Le due formazioni si sono incontrate in A2 nel 2017 con Cuneo che vinse entrambe le gare per 3-1.

Le ex: Eleonora Bruno (Stagione 2017/2018), Sara Menghi (Stagione 2018/2019)