Volley A1 Femminile, Bartoccini: risoluzione consensuale con coach Bovari

PERUGIA – Il presidente Antonio Bartoccini comunica la difficile decisione maturata poche ore fa d’interrompere consensualmente il decennale rapporto di collaborazione con coach Bovari.

“Il presidente Bartoccini – si legge in una nota del club – vuole riconoscere un enorme ringraziamento a coach Fabio Bovari che con le sue capacità ha saputo portare Perugia di nuovo in Serie A1 e gli augura tutto meglio per il suo futuro. Unitamente a coach Bovari lo staff tecnico sportivo ha deciso d’interromprere il rapporto consegnando le dimissioni. La società è già a lavoro per individuare le nuove figure che avranno il compito di risollevare la squadra in questo complicato momento”.