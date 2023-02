Volley A1 femminile, Bartoccini rimontata e sconfitta a Villafranca Piemonte

VILLAFRANCA PIEMONTE – La Bartoccini-Fortinfissi Perugia parte bene ma poi si perde sotto i colpi di Grajber (MVP del match con 21 punti) cedendo 3-1 (23-25 25-19 25-17 25-14 i parziali) contro la Wash4Green Pinerolo.

Le umbre partono subito aggressive nel primo set e si portano sul 4-9 inducendo Marchiaro a chiamare lo stop. La pausa è decisamente utile a riorganizzare il gioco verso Grajber che trascina le sue compagne verso la rimonta che diventa poi sorpasso quando Bertini chiama time-out sul 14-13. Comincia un punto a punto serrato che la dice lunga sull’importanza del match, arrivati al 20-20 la Bartoccini-Fortinfissi prova la fuga e sul 20-22 Pinerolo spende l’ultimo time-out. Al rientro Zago si mette in proprio con due muri consecutivi e riporta la situazione in parità sul 22-22, allora è Bertini che ferma tutto, Gardini dimostra di aver capito tutto con la tripletta finale che ferma il set sul 23-25.

Nel secondo set dopo un primo avvio punto a punto (fino al 3-3) la fallosità di Perugia aumenta e sul 7-3 Bertini chiama il time-out che è provvidenziale, la tendenza cambia ed il muro di Pinerolo diventa man mano meno invalicabile, sul 9-6 Marchiaro ferma il gioco ma l’inerzia è ancora verso Perugia che arriva sul 10-9 ma l’aggancio non riesce perché le piemontesi tornano ad essere padrone del gioco a rete e sul 13-9 Bertini ferma il gioco per l’ultima volta ma c’è poco da fare, Grajber e compagne hanno il pieno controllo della situazione ed è proprio la polacca a mettere il punto del 25-19 che porta la gara sull’1-1.

Il terzo set inizia ancora con Pinerolo più incisiva e le umbre costrette all’inseguimento sin dai primi scambi, sul 10-5 Bertini chiama il time-out ma il margine resta importante e quando aumenta fino al 18-11 il coach delle umbre si ripete, le padrone di casa sembrano avere ben salde le redini del set e sul finale tre errori delle perugine decretano il finale di set sul 25-17.

Pinerolo segue la scia dell’entusiasmo anche in avvio di quarto set e con la solita Grajber e sul 4-1 Bertini chiama il time-out, la situazione non cambia, il trentesimo errore-punto del match per le umbre induce le perugine a spendere il secondo stop sull’8-3. L’ingresso di Avenia per Santos cambia le carte in tavola e la Bartoccini-Fortinfissi torna ad essere produttiva tanto che sul 9-7 Marchiaro ferma il gioco per la prima volta nel set, le contromisure funzionano e sul 14-9 Santos torna in campo ma le cose non cambiano sul finale anche il sospetto di un errore di valutazione arbitrale non chiarito dal videocheck affossa ancor più il morale delle umbre che si consegnano ai colpi di Ungureanu e Zago fino all’errore finale di Lazic che vale il 25-14 ma soprattutto i tre punti per le padrone di casa.

Coach Bertini nel post gara riconosce i meriti delle piemontesi. “Siamo partiti bene nel primo set ma poi qualcosa si è inceppato, sapevamo che loro erano forti a muro e non a caso sono prime in classifica in quel fondamentale perché hanno delle centrali bravissime, hanno fatto tutte una grande partita ed hanno messo una grande pressione in battuta dal secondo set in poi, impedendoci di mostrare qualità in attacco, questo ha condizionato la gara quindi grandi meriti a loro, noi abbiamo forse perso un poco di lucidità ma ci hanno messo una grandissima pressione ed hanno meritato la vittoria“.

Il tabellino

WASH4GREEN PINEROLO – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-1 (23-25 25-19 25-17 25-14)

WASH4GREEN PINEROLO: Ungureanu 11, Gray 11, Zago 17, Grajber 21, Akrari 9, Prandi 2, Moro (L), Bortoli. Non entrate: Jones, Gueli (L), Carletti, Bussoli, Miao, Renieri. Allenatore Marchiaro.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Nwakalor 10, Galkowska 14, Gardini 9, Polder 11, Santos 2, Guerra 12, Armini (L), Lazic 5, Avenia, Provaroni. Non entrate: Garcia, Galic, Passeri (L), Rumori. Allenatore Bertini.

Arbitri: Puecher, Clemente.

Spettatori: 1390

Durata set: 28′, 25′, 25′, 25′; Totale: 103′.

MVP: Grajber.