Volley A1 Femminile, Bartoccini in anticipo contro Roma, Cristofani: “Proseguire nella crescita”

PERUGIA – Si torna al PalaBarton dopo nemmeno una settimana e lo si fa di sabato sera per l’anticipo in diretta su Rai Sport+HD, in campo due squadre che hanno molto da dimostrare, da una parte Roma che vuole mettere in chiaro che la vittoria della prima giornata non è arrivata per caso, mentre dall’altra parte una Bartoccini-Fortinfissi Perugia che vuole cominciare a mettere punti in classifica dopo le prime tre giornate dimostratesi avverse dal punto di vista aritmetico. La squadra di coach Cristofani ha dimostrato di essere in continua crescita ed è dunque giunta l’ora di mettere a frutto il percorso intrapreso, convincendo contro una rivale diretta per il campionato. Le ospiti reduci dalle sconfitte del PalaEur contro Conegliano e Casalmaggiore, sicuramente metteranno nuovamente in campo la stabilità e l’affiatamento dimostrato nella prima gara, frutto di una preparazione approntata con tutte le protagoniste sin dai primi giorni. Le “Magliette Nere” saranno invece chiamate a dare prova che il “fine tuning” è concluso e che d’ora in poi, le situazioni di gioco si completeranno anche grazie agli automatismi, fondamentali nei momenti di gara concitati.

Tra gli ex anche coach Cristofani che vede la gara così. “Roma è una squadra molto ben costruita e che nella fase di preparazione è riuscita a fare un gran bel lavoro, hanno saputo integrare le basi della scorsa stagione con dei nuovi arrivi scelti in maniera azzeccata. Ad ogni modo credo che dovremo continuare il nostro percorso pensando solo a noi per concentrarci su cosa dovremo fare, siamo in continua crescita ed anche la partita di ieri ha dato dei feedback importanti, dobbiamo continuare con il nostro percorso di crescita, ci manca solo quello sprint in più che sono sicuro presto arriverà”. – L’amore per la propria città. – “Non nego che da ragazzo uno dei miei sogni era quello di giocare al PalaEur con Roma, sarà sicuramente un’emozione forte, ma devo dire che anche al PalaBarton mi trovo benissimo, ho trovato una famiglia molto unita che mi ha accolto come meglio non si può”.

Le Ex

Nessuna ex in campo per Roma mentre per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia tra le atlete le ex sono due: Bintu Diop e Gaia Guiducci, entrambe nel club capitolino la scorsa stagione dove agli ordini di coach Cristofani hanno vinto la Serie A2.

Le probabili formazioni:

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diouf, Bauer, Melandri, Havelkova, Melli. Libero: Sirressi.Allenatore: Cristofani

Acqua & Sapone Roma Volley: Bugg, Klimets, Cecconello, Trnkova, Stigrot, Pamio. Libero: Venturi.Allenatore: Saja

Arbitri: Veronica Mioara Papadopol, Umberto Zanussi.

Dove seguire la sfida

In diretta su RaiSport+ HD e Volleyball World TV

Il fischio d’inizio è fissato per domani 23 ottobre 2021 alle ore 20.45, visibile in diretta su RaiSport+ HD (canale 57 del DTT) ed in diretta streaming come tutte le gare su www.volleyballworld.tv