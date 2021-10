Volley A1 Femminile, Bartoccini-Il Bisonte, sorelle contro: il derby di casa Nwakalor

PERUGIA – Il PalaBarton riapre agli amanti della grande pallavolo in rosa, nella seconda Giornata del Campionato di Serie A1 Femminile due squadre in reduci da una prima giornata amara dopo le trasferte piemontesi per entrambe le formazioni.

La Bartoccini-Fortinfissi Perugia dunque sarà desiderosa di dimostrare le sue migliori qualità dopo la difficile gara che ha mostrato luci ed ombre in quel di Chieri, mentre Il Bisonte è a caccia di rivalsa dopo la netta sconfitta rimediata a Novara, in un Campionato appena iniziato ma che già lascia capire che ad ogni gara si potrà assistere a qualsiasi risultato.

Sarà importante verificare se l’intesa tra i vari terminali offensivi e l’ultima arrivata in rosa causa Europeo, Britt Bongaerts sia aumenta grazie al lavoro effettuato in settimana e la gara con le fiorentine, sarà la verifica ideale.

In campo anche la storia di due sorelle, ovvero: Sylvia e Linda Nwakalor, che per la prima volta si affronteranno in una competizione ufficiale da rivali.

Proprio alla centrale in “maglietta nera” Linda Nwakalor abbiamo chiesto il racconto della settimana post Chieri e come si sta avvicinando al match. “Domenica scorsa quando sono stata chiamata in campo sono entrata desiderosa di dare il 100%, anche in questa giornata mi farò trovare pronta a dare il massimo. Questa settimana abbiamo lavorato molto sulle cose che non sono andate bene contro Chieri ed abbiamo analizzato anche quelle che sono andate bene, in modo da consolidare quelle che sono le nostre sicurezze, cercheremo quindi di affrontare Firenze facendo meglio“. – Il “derby” di casa Nwakalor. – “Sono curiosa di vedere che gara sarà, è la prima volta che giocherò contro mia sorella, c’è quell’aria di goliardia dove lei magari chiede di non murarla, mentre io rispondo che entrerò solo per murare lei, sono impaziente di vedere come andrà a finire“.

I precedenti

Quattro gli incontri fino ad ora disputati nella massima serie, con due vittorie ciascuno (due in favore di Firenze, Stagione 2019/2020 e due in favore delle umbre, Stagione 2020/2021).

Ex in campo

Nessuna ex in campo per Firenze mentre per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia le ex sono due: Laura Melandri (al Bisonte nella stagione 2016-217) ed Anastasia Guerra (con la squadra del capoluogo toscano la scorsa stagione).

Le probabili formazioni

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diouf, Melandri, Bauer, Havelkova, Melli. Libero: Sirressi Allenatore: Cristofani

Il Bisonte Firenze: Cambi, S. Nwakalor, Belien, Sylves, Sorokaite, Van Gestel. Libero: Panetoni. Allenatore: Bellano

Arbitri: Matteo Talento, Mariano Gasparro

In diretta su Volleyball World TV

Il fischio d’inizio è fissato per domenica 17 ottobre 2021 alle ore 17.00, visibile in diretta su www.volleyballworld.tv