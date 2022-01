Volley A1 Femminile A1, Bartoccini show a Roma nonostante le assenze

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 1-3 (25-17 29-31 19-25 22-25)

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB: Stigrot 18, Cecconello 10, Klimets 17, Pamio 8, Trnkova 10, Bugg 4, Venturi (L), Arciprete 2, Decortes 1. Non entrate: Rebora, Bucci, Avenia, Finizio (L), Rabadzhieva. Allenatore Saja.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Havelkova 13, Bauer 10, Diop 16, Guerra 18, Melandri 12, Bongaerts 1, Sirressi (L), Melli 4, Provaroni. Non entrate: Martinez Volskis, Masciullo, Rumori (L), Nwakalor. Allenatore Cristofani.

Arbitri: Cappello, Turtù.

Spettatori: 1100

Durata set: 21′, 35′, 25′, 27′; Totale: 108′.

MVP: Christina Bauer.

ROMA – La Bartoccini-Fortinfissi Perugia espugna il Palazzetto dello Sport di Roma, le “gladiatrici” umbre cedono nel primo set ma poi si riprendono ed ottengono i tre punti con un 3-1 (25-17 29-31 19-25 22-25 i parziali) conquistato fra tante difficoltà, come l’assenza di un opposto in rosa e le defezioni di Guiducci e Nwakalor, quest’ultima tenuta a riposo in via precauzionale a seguito di una distorsione rimediata in settimana.

Il match

La gara parte con Roma subito corsara, sfruttando i colpi di Stigrot e qualche errore di troppo delle umbre va subito sul 9-4, Cristofani chiama il time-out ma la pausa non sortisce l’effetto desiderato e sul 13-6 si ripete. Questa volta la tendenza cambia, Diop e Bauer cominciano a fare la differenza e sul 14-11 è Saja fermare i gioco. Al rientro le romane ritrovano le redini e riprendono a gestire il gioco a rete, sul finale arrivano otto set-points, il primo non viene capitalizzato ma alla seconda occasione Klimets mette il sigillo concludendo il set 25-17.

Il secondo parziale parte in tutt’altro modo, la Bartoccini-Fortinfissi Perugia è più concreta e con i servizi di Bauer e gli attacchi di Guerra si porta sull’1-5, momento in cui Saja chiama il minuto di sospensione. Le capitoline iniziano a recupera con Stigrot e Klimets completando la rimonta sul 14-14 grazie all’invasione di Havelkova. La furia delle lupe non si placa e quando Pamio sigla l’ace del 16-14 è Cristofani a chiamare il time-out. Le umbre tentano la reazione ma lo sforzo non sembra sufficiente e sul 20-17 Cristofani gioca il tutto per tutto con il suo ultimo stop. Ci vuole tempo, ma le magliette nere tornano in carreggiata trascinate da Guerra ed è proprio il suo ace a dare la parità a quota 23 mandando anche Roma al time-out. Al rientro l’aria che si respira è già quella dei vantaggi, la suspence è assicurata con ben due video-check chiamati da Roma ma sempre persi (punto del 25-26 e del 26-27), a far scendere le pulsazioni ci pensano Diop prima e Melandri a muro poi siglando il 29-30 ed il 29-31 che riporta in parità il match.

Nel terzo set Guerra continua a trascinare la Bartoccini-Fortinfissi Perugia che arriva con facilità sul 2-7 convincendo Saja a fermare tutto. La pausa non rimette ordine tra le fila romane, le umbre continuano a gestire il margine anche grazie agli errori delle padrone di casa, il più vistoso di tutti il fallo di formazione che regala il 9-15. Le perugine arrivano nella zona calda grazie al colpo entro i 3 metri scagliato da Havelkova che vale un confortante 15-20, il margine si conferma ed aumenta, sul finale Diop schiaccia a terra la palla del 19-25 che vale il set ma soprattutto un primo prezioso punto per la classifica.

Decisivo il quarto set che parte sulla scia del precedente, Diop mette a segno il primo punto e da il via alle sue compagne, il margine aumenta e quando anche Havelkova va a referto (5-9), Saja chiama il time-out. La pausa rimette in sesto le romane che rientrano e riducono il gap rimettendosi subito all’inseguimento ma non riuscendo nell’aggancio (8-9), l’appuntamento però è solo rimandato, perché il mani-out di Stigrot vale il pari a quota 14, subito dopo Trnkova fa il muro del 15-14 ed allora è Cristofani a fermare tutto. Parte il punto a punto che porta le due squadre sul 18-18, quando il doppio punto di Diop vale il 19-20 ed inverte la tendenza, Saja usa il suo ultimo time-out. Questa volta non riesce il recupero, Havelkova continua a dire la sua e s’impiega per chiudere la pratica siglando il 22-24 ed il 22-25 finale che danno a alla Bartoccini-Fortinfissi Perugia i tre punti che equivalgono ad una vera e propria boccata di ossigeno per la classifica.