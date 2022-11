Volley A1/F, la Bartoccini Fortinfissi Perugia si arrende al tie break: al Pala Barton passa Milano

PERUGIA – Match trilling questa sera al Pala Barton. La Bartoccini Fortinfissi Perugia lotta ma alla fine cade al tie break al cospetto della Vero Volley Milano. Le ragazze di coach Bertini soffrono per portare a casa la vittoria con un solo punto meritatissimo messo in cassa forte alla fine dell’incontro contro la formazione lombarda.

PRIMO SET Gaspari sceglie Orro in regia, Thompson opposto, Stevanovic e Folie centrali, Davyskyba e Sylla bande e Negretti libero. Bertini risponde con Dilfer-Samedy, Nwakalor-Polder al centro, Lazic e Gardini schiacciatrici e Armini libero. Break Vero Volley Milano con Folie dal centro, 6-4, poi Thompson, Sylla (muro su Dilfer) e l’errore Lazic consolidano il vantaggio milanese, 9-6. Un filotto di cinque punti delle umbre (parziale di 7-0), grazie all’ottimo turno in battuta di Dilfer, ben finalizzato da Lazic e Samedy) vale il sorpasso Bartoccini-Fortinfissi, 11-9, ed il time-out Gaspari. Ancora Dilfer a fare male alle milanesi dai nove metri, costringendole a forzare il colpo complici delle ricezioni errate, e Gaspari chiama nuovamente la pausa (13-9 per le padrone di casa). Due muri Vero Volley su Samedy, guidati da Folie e Davyskiba, permettono alle lombarde di accorciare, 17-15, ma una scatenata Gardini approfitta della poca determinazione offensiva delle rosa per tornare a più quattro, 19-15. Muro di Nwakalor su Thompson (21-16 Bartoccini-Fortinfissi), che lascia il posto a Stysiak, poi Sylla a spezzare il filotto perugino e Candi, entrata per Folie in battuta, a mettere a terra l’ace del meno tre, 21-18. Stysiak e Sylla (mani e fuori) guidano la rimonta di Milano, 22-21, e Bertini chiama time-out. Azione spettacolare chiusa da Stysiak, poi pasticcio Vero Volley, ma diagonale vincente di Davyskiba, 24-23 sempre per Perugia. Samedy chiude il primo gioco, 25-23, per le “magliette nere”.

SECONDO SET Stesse dodici di inizio gara, con la Vero Volley che stavolta parte forte con Thompson (3-2). Perugia però difende tanto e contrattacca con lucidità, centrando il controsorpasso grazie a Polder e all’errore di Thompson, 5-3. Lazic dal lato risponde al lampo centrale di Stevanovic, poi errore di Thompson ma Sylla scuote le sue per il meno due, 8-6. Ancora Sylla, in tandem con Davyskiba, a trascinare in maniera determinante, sia in attacco che in difesa, Milano prima al pari (9-9) e poi al vantaggio, 10-9. Folie mura per due volte Samedy dopo la giocata di Sylla per il 14-11 Vero Volley Milano e Bertini chiama time-out. Scatenata Sylla ad andare a bersaglio, come Thompson, per il 16-11 delle milanesi. Diagonale vincente di Thompson, 18-12 e Bertini chiama nuovamente la pausa. Due sbavature delle rosa riportano nel set le perugine,18-14, ma Thompson e Stevanovic (primo tempo e fast vincente), dopo delle ottime difese di Negretti, fanno allungare la Vero Volley, 21-16. Finale gestito dalle milanesi che, nonostante i tentativi di reazione delle umbre (muro di Polder su Folie), sfruttano il vantaggio e chiudono il parziale 25-20 (muro di Thompson su Gardini).

TERZO SET Non cambiano le interpreti rispetto ad inizio gara ed equilibrio nel prologo condito da qualche errore da entrambe le parti (4-4). Il punto a punto prosegue fino al 9-9, con Nwakalor che risponde a Davyskiba e Lazic a Thompson, poi diagonale di Samedy ed è break Bartoccini Fortinfissi, 11-9 e Gaspari chiama time-out. Samedy spinge forte in attacco per le magliette nere, ma Thompson (attacco vincente ed ace) e Orro riportano Milano a contatto, 12-12. Nwakalor a segno dal centro, Polder mura Orro ed è più due Perugia, 14-12, brava a consolidare l’allungo con Lazic e Polder, 20-15. Dentro Stysiak per Thompson, poi errore di Samedy a far rientrare nel set le milanesi, 20-17. Lazic continua ad essere straordinaria in fase offensiva, soprattutto con palla staccata da rete, ma Milano cerca di non perdere contatto con Stysiak, 21-18. Allungo 23-19 della Bartoccini-Fortinfissi, poi errore di Samedy e Bertini chiama la pausa. Stysiak dai nove metri agevola la rimonta delle sue, capaci di arrivare a meno uno con il muro di Sylla su Nwakalor, 23-22 e Bertini chiama ancora la pausa. Errore di Sylla, giocata di Samedy e Perugia si aggiudica il parziale 25-22.

QUARTO SET Stysiak confermata per Thompson e Candi per Folie uniche novità rispetto ad inizio gara. Break Perugia con il super turno in battuta di Dilfer, 3-0 (muro Nwakalor su Davyskiba e due errori di Milano). Candi e Davyskiba (ace) guidano la reazione Vero Volley, 4-3, ma le lombarde commettono tanti errori e Perugia non perdona (6-3). Sylla non sbaglia in attacco, Stysiak centra l’ace ed è parità delle rosa, 7-7. Tanti errori da entrambe le parti accompagnano il punteggio sul 10-10, poi ancora perugine avanti con Samedy, 13-12, prontamente recuperate da Davyskiba, 13-13. Mini break Milano, 16-14, con l’ace di Candi dopo un fallo di doppia di Perugia e Bertini chiama time-out. Gardini e Samedy fanno centro per la Bartoccini-Fortinfissi (16-16), poi ancora equilibrio fino al 17-17. Lungolinea da paura di Stysiak, errore di Polder e nuovo più due Milano, 19-17. Un super scambio sul 20-18 premia le perugine, brave con Lazic a murare Stysiak, ma Candi dal centro spinge bene (21-19). Ancora Lazic e Nwakalor a guidare Perugia al pari (21-21), poi sbavatura di Difler a regalare il vantaggio a Milano (23-22) e Bertini chiama a raccolta le sue. Stysiak risponde a Gardini, ma quest’ultima continua a martellare con determinazione per il 25-24 delle sue. Errore in battuta di Gardini, poi Lazic per le umbre e Davyskiba per le rosa (26-26) a consolidare l’equilibrio (27-27). Giocata di Stysiak, errore di Dilfer e la Vero Volley si aggiudica il parziale, 29-27.

TIE-BREAK Ace di Davyskiba dopo il primo tempo di Candi, poi mani e fuori di Stysiak per il 4-1 Vero Volley. Turno in battuta di Samedy a scuotere le umbre (4-3), ma il diagonale vincente di Stysiak e l’errore di Dilfer nel servire la fast a Polder e quello di Lazic, spianano la strada a Milano, 7-4. Gardini lascia il posto a Provaroni tra le fila della Bartoccini-Fortinfissi e Samedy picchia forte da posto due, dopo delle straordinare difese di Armini (7-5). Sylla regala il vantaggio alle sue al cambio di campo (8-5), brave a confermarsi con Stevanovic e Stysiak (10-6 Milano). Muro di Candi su Gardini, che va a rifarsi prontamente (13-8). Finale tutto di Milano, con l’ace di Davyskiba a siglare il match-point. Invasione di Perugia e la Vero Volley chiude il set, 15-10 e la gara 3-2.

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA – VERO VOLLEY MILANO 2-3 (25-23, 20-25, 25-22, 27-29, 10-15)

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Lazic 17, Nwakalor 13, Samedy 20, Gardini 13, Polder 10, Dilfer 1, Armini (L), Provaroni, Rumori, Avenia. Non entrate: Galic, Bartolini. All. Bertini.

Vero Volley Milano: Sylla 15, Stevanovic 10, Orro 3, Davyskiba 18, Folie 3, Thompson 13, Negretti (L), Stysiak 15, Candi 8, Rettke. Non entrate: Begic, Martin, Parrocchiale (L), Camera. All. Gaspari

Arbitri: Luciani Ubaldo, Salvati Serena

Durata set: 31′, 30′, 32′, 38′, 19′; Tot: 150′

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: battute vincenti 1, battute sbagliate 12, muri 10, errori 29, attacco 36%

Vero Volley Milano: battute vincenti 7, battute sbagliate 13, muri 11, errori 33, attacco 39%