Volley A1/F, la Bartoccini Fortinfissi Perugia non regge Chieri: al Pala Barton passano le piemontesi (0-3)

PERUGIA – La Bartoccini-Fortinfissi Perugia rispetta le previsioni dei pronostici e cede in tre set 3-0 alla Reale Mutua Fenera Chieri (19-25 16-25 18-25 i parziali), in una gara dove la quinta forza del campionato dimostra tutte le sue qualità.

Primo set Il primo set parte con Chieri che si dimostra più reattiva e si porta subito sullo 0-3, le umbre si mettono all’inseguimento, pian piano il margine decresce e sul 9-10 la differenza è solo di un break, si avanza punto a punto fino 14-15 poi le piemontesi hanno un nuovo allungo con Cazaute e Grobela (14-17) ed allora Bertini spende il primo time-out. Lo stop non cambia l’inerzia e quando Grobelna mette a terra l’ace di 16-20 il coach di Perugia tenta il bis ma c’è poco da fare la Fenera è in controllo e la neo-entrata Stork archivia la pratica con il punto del 19-25.

Secondo set Nel secondo set si parte punto a punto e si arriva fino al 4-4 poi va al servizio Lazic e dopo uno scambio lunghissimo ha la meglio la fast di Polder, subito dopo la svedese dai nove metri fa ace e si va sul 6-4 convincendo Bregoli a chiamare il primo time-out del match, al rientro la musica cambia, Grobelna, Cazaute ed un errore in palleggio di Perugia cambiano l’inerzia ed allora è Bertini a chiamare lo stop sul 6-8. Si ritorna sul punto a punto con le umbre indietro di un break ma l’invasione a rete di Weitzel riporta il risultato in parità sull’ 11-11. Villani e Grobelna tornano al centro dei riflettori e sul 12-14 Bertini ferma nuovamente il gioco. Le piemontesi non si deconcentrano e trascinate da una Villani in formato maxi a muro arrivano agilmente sul 12-18, la panchina umbra rimescola le carte facendo entrare Galic e Provaroni ma c’è poco da fare le ospiti giocano in controllo ed è Bosio dai nove metri a mettere il punto del 16-25.

Terzo set Perugia soffre anche in avvio di terzo set con un parziale che va subito sullo 0-5 costringendo Bertini a spendere subito un time-out, lo stop serve a poco e sul 3-11 gioca anche il suo ultimo minuto di sospensione, le umbre tentano la reazione con Polder e Gardini e riducono il margine ma sul 7-14 lo scontro tra Samedy e Dilfer gela il PalaBarton e toglie dalla scena la palleggiatrice statunitense che per precauzione viene portata fuori in barella a causa di un colpo di ginocchio della compagna sul mento. Perugia reagisce a sprazzi anche grazie a qualche errore di troppo delle ospiti e sul 13-19 Bregoli chiama lo stop, le sue ragazze recepiscono il messaggio e ritornano in controllo, la gara si conclude con il muro di Grobelna MVP del match che vale il 18-25.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – REALE MUTUA FENERA CHIERI 0-3 (19-25 16-25 18-25)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Gardini 10, Nwakalor 1, Samedy 8, Lazic 5, Polder 11, Dilfer, Armini (L), Provaroni 3, Bartolini 2, Galic 1, Avenia. Non entrate: Guerra, Rumori (L).

Allenatore Bertini.

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Cazaute 7, Mazzaro 3, Grobelna 19, Villani 15, Weitzel 8, Bosio 3, Spirito (L), Storck 2, Rozanski 2, Morello, Nervini. Non entrate: Butler, Kone (L), Fini.

Allenatore Bregoli.

Arbitri: Salvati, Zavater.