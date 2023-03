Volley A1/F, la Bartoccini Fortinfissi Perugia cade a Novara (3-0)

NOVARA – La Bartoccini-Fortinfissi Perugia gioca alla pari per due set (ma senza successo) contro la Igor Gorgonzola Novara per poi cedere al terzo set e decretare il definitivo 3-0 (25-17 25-22 25-14 i parziali.

Primo set Novara parte subito forte nel primo set con Karakurt che si mette in mostra e coach Bertini sul 9-4 chiama lo stop, al rientro Polder entra in tabellino con il muro, Bosetti sbaglia l’appoggio e Galkowska mette a segno un ace e sul 10-7 è Lavarini a chiamare il time-out. La Bartoccini-Fortinfissi non si deconcentra e riesce a rimettere la gara in parità con il check chiesto da coach Bertini che da l’11-11. Le padrone di casa riprendono a mettere punti in cascina grazie ad Adams che si aggiunge alla solita Karakurt e sul 21-17 Perugia usa il suo ultimo time-out ma c’è poco da fare la locomotiva della Igor è lanciata e Bosetti conclude il set 25-17.

Secondo set Molto più equilibrato l’avvio di secondo set, le due formazioni si alternano sul tabellone facendo crescere il conteggio fino al 12-12 poi Karakurt preme sull’acceleratore con una doppietta dai nove metri e sul 14-12 coach Bertini chiama il time-out. Al rientro l’invasione aerea di Chirichella prima e l’attacco di Galkowska poi rimettono il set in parità a quota 14. Riparte il punto a punto che arriva fino al 18-18, poi il turno a servizio di Bosetti mette in difficoltà la formazione umbra che sul 20-18 usa il suo ultimo stop. Novara mantiene il controllo accrescendo il margine fino al 24-21 ma quando Galkowska mette a segno il 24-22 Lavarini chiama le sue ragazze a se per la prima volta nel set, al rientro in campo Bosetti dimostra di aver capito tutto ed ancora una volta conclude il set mettendo a terra la palla del 25-22.

Terzo set La Bartoccini-Fortinfissi parte bene in avvio di terzo set andando sull’1-3 ma poi Novara cresce e trova prima la parità sul 3-3 e poi induce coach Bertini a chiamare time-out quando Bonifacio sigla il punto dell’8-5. Al rientro la musica cambia le umbre trascinate da Lazic, Guerra e Polder infilano un poker che vale l’8-9 e fa chiamare lo stop a coach Lavarini. Anche stavolta dopo il rientro dal time-out c’è un cambio di fronte e stavolta è Novara a mettere quattro punti di seguito dando così alle umbre il pretesto per chiamare l’ultimo stop sul 12-9. Stavolta non c’è cambio di tendenza Novara fa la schiacciasassi e va velocemente al match-point del 24-14 con la neo-entrata Giovannini ma la ciliegina sulla torta è un’altra delle giovani a disposizione di coach Lavarini, Lucia Varela Gomez che mette a segno l’ace millimetrico (certificato dal check), che conclude il set 25-14 ed il match 3-0.