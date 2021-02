Volley A1 Donne, le telecamere di RaiSport per la Bartoccini in anticipo contro Monza

PERUGIA – Dopo i due punti conquistati a Cuneo, la Bartoccini Fortinfissi Perugia si prepara per ospitare tra le mura amiche del PalaBarton la Saugella Monza davanti alle telecamere di Rai Sport+HD. L’incontro del sabato sera in prime time per un’altra grande squadra, le ragazze del consorzio Vero Volley tornano dopo la gara di andata della scorsa stagione reduci dalla sconfitta rimediata lo scorso mercoledì contro Busto Arsizio nel recupero della prima giornata del girone di ritorno, c’è da pensare dunque ad una grande voglia di riscatto da parte delle ragazze di coach Gaspari che vedono Scandicci recuperare terreno dietro di loro. Anche per la formazione umbra le motivazioni sono tante, anche se il risultato di mercoledì ha dato ossigeno verso l’obbiettivo stagionale non c’è ancora la sicurezza matematica e dunque sarà fondamentale mettere in campo la stessa tenacia mostrata nelle trasferte piemontesi anche in casa, a maggior ragione per non sfigurare davanti agli sguardi di tutti i suoi supporters che potranno approfittare della diretta tv.

Note e probabili formazioni

I precedenti Due i incontri tra formazioni, ad avere la meglio sempre Monza con un 3-0 ed un 3-1.

Le Ex Nessuna ex in campo per Monza mentre ben quattro per la Bartoccini Fortinfissi Perugia: Isabella Di Iulio (stagione 2019-2020), Serena Ortolani (stagioni: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020), Helena Havelkova (stagione 2017-2018), Freya Aelbrecht (stagione 2016-2017).

Le probabili Formazioni

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Di Iulio, Ortolani, Koolhaas, Aelbrecht, Havelkova, Carcaces. Libero: Cecchetto. Allenatore: Mazzanti

Saugella Monza: Carraro in regia a fare il paio con Van Hecke, Heyrman e Danesi per le vie centrali, mentre in banda Orthmann e Meijners. Libero: Parrocchiale.

Allenatore: Gaspari

Arbitri: Maurizio Canessa, Marco Colucci

In diretta su Rai Sport+HD Il fischio d’inizio è fissato per domani sabato 20 febbraio 2021 alle ore 20.30, visibile in diretta su Rai Sport+HD con le voci di Marco Fantasia e Giulia Pisani.

Le gare successive della Bartoccini Fortinfissi Perugia

27 febbraio ore 17.30 Il Bisonte Firenze – Bartoccini Fortinfissi Perugia

7 marzo ore 17.00 Bartoccini Fortinfissi Perugia – Delta Despar Trentino