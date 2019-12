Volley A1 donne, la Bartoccini Perugia si prepara alla sfida contro Monza

PERUGIA -. Per le ragazze della Bartoccini Fortinfissi Perugia non è ancora tempo di vacanze. L’intenso calendario di dicembre prevede altri due impegni ravvicinati per Bidias e compagne oltre l’opportunità di poter scartare sotto l’albero di Natale il più gradito dei regali: una vittoria. Arriva la Saugella Monza per l’ultima gara casalinga del girone di andata, che, per le ragazze di Bovari, si chiuderà giovedì 26 sul campo della Bosca San Bernardo Cuneo. Nella gara di domenica 22 dicembre le due squadre si presentano cariche all’appuntamento valido per la dodicesima giornata di campionato, con la voglia di riscattarsi dai passi falsi registrati nell’ultimo turno. Perugia è reduce dalla sconfitta per tre set a uno sul campo della Igor Novara, formazione costruita con ben altre ambizioni rispetto alle umbre. Monza si è fatta sorprendere, con lo stesso punteggio, da Busto Arsizio che continua la propria cavalcata al secondo posto e in scia delle campionesse del mondo di Conegliano. Le ragazze di Fabio Bovari devono riprendere a fare punti per accorciare il divario in classifica con le altre rivali impegnate nella lotta per la salvezza. A maggior ragione in una giornata, come quella odierna, che vede affrontarsi nello scontro diretto Caserta e Cuneo, le due formazioni che precedono di pochi punti la Bartoccini Fortinfissi.Le armi vincenti per provare ad imporsi su Monza sono sempre le stesse: grinta, attenzione e determinazione; per le magliette nere anche l’obbligo di eliminare i passaggi a vuoto ed i troppi errori pagati a caro prezzo fino a questo momento. La Saugella è un’avversaria di tutto rispetto: coach Massimo Dagioni può contare su giocatrici affidabili come l’opposto Serena Ortolani, settima nella classifica marcatori e la centrale Anna Danesi,

Le probabili formazioni:

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Demichelis, Montibeller, Menghi, Mio Bertolo, Bidias, Lazic. Libero: Cecchetto.

All. Bovari

Saugella Monza: Di Iulio, Ortolani, Danesi, Heyrman, Orthmann, Meijners. Libero: Parrocchiale.

All. Dagioni

Arbitri: Maurizio Canessa, Vincenzo Carcione

Come vedere la gara in streaming La gara sarà visibile in diretta streaming gratuita su PMG Sport, sezione Sport Repubblica.it, Sport.it. ed LVFTV con fischio d’inizio alle ore 17.00 (Pre-gara con interviste dalle ore 16.45).