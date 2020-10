Volley A1 Donne, la Bartoccini cerca punti a Trento: “Ci serve equilibrio”

PERUGIA – Dopo la trasferta cremonese di sabato è già tempo di ripartire per la Bartoccini Fortinfissi Perugia, questa volta l’ago della bussola punta verso Trento, dove ad aspettare capitan Angeloni e compagne ci sarà la Delta Despar Trentino. La “matricola terribile” ha dimostrato di essere temibile e pericolosa se presa sotto gamba, dall’altra parte le ragazze di coach Bovari dovranno alzare la testa per dimostrare che lo 0 riportato da Cremona è stato solo un incidente di percorso. Il piano su cui si dipanerà questa fitta trama sarà quello su cui l’esperienza delle giocatrici umbre servirà per arginare l’esuberanza di una formazione tra le più giovani del Campionato che ad ora con 9 punti occupa il secondo posto in classifica avendo ceduto il passo 3-0 in casa di Busto Arsizio la terza Giornata. Un appuntamento che vista la programmazione infrasettimanale andrà in scena al Sanbapolis di Trento alle ore 20.30 di domani.

Il capitano Veronica Angeloni ci parla delle sensazioni in vista del primo match infrasettimanale della stagione. “Stiamo giocando in un campionato molto equilibrato ad eccezione di Conegliano, con un calendario molto impegnativo e denso di gare in cui non c’è tempo di piangersi addosso ma in cui dobbiamo solo guardare avanti. Guardando avanti so che sarà una partita molto delicata, a noi servono punti mentre Trento è in un momento positivo, è una squadra giovane ed esuberante, abituata a giocare insieme, qualcuno è lì da molti anni, inoltre conosco il loro allenatore quindi so che ci sarà da faticare molto per mettere giù i palloni, perché generalmente le sue squadre difendono molto bene. Dobbiamo dal nostro canto pensare al nostro gioco per trovare in nostro equilibrio, sicuramente stando attente a non far esaltare una squadra così giovane che sulla scia dell’entusiasmo può sorprendere chiunque”.

Le probabili Formazioni

Delta Despar Trentino: Cumino, Piani, Melli, D’Odorico, Fondriest, Furlan. Libero: Moro. Allenatore: Bertini

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Di Iulio, Ortolani, Carcaces, Angeloni, Koolhaas, Aelbrecht. Libero: Cecchetto.Allenatore: Bovari

Arbitri: Fabio Bassan, Massimiliano Giardini.

Dal Pala Radi in diretta sabato su LVFTV Il fischio d’inizio è fissato per domani mercoledì 14 ottobre 2020 alle ore 20.30, visibile in diretta streaming su LVF TV al link www.lvftv.com dove sarà possibile registrarsi per sottoscrivere l’abbonamento stagionale, in offerta fino al 31 ottobre.