Volley A1 donne, Bartoccini Perugia a Cremona contro Casalmaggiore

PERUGIA – Sarà la gara che aprirà la quarta giornata del Campionato 2020 / 2021 di Serie A1 Femminile quella tra la VBC E’Più Casalmaggiore e la Bartoccini Fortinfissi Perugia, prevista in anticipo dal Pala Radi di Cremona con fischio d’inizio alle ore 19 di domani. Una gara dai duplici risvolti, da un lato le “Magliette Nere” in cerca di conferme dopo la solida prestazione di domenica scorsa contro Cuneo, dall’altra la VBC che ricerca la sua stabilità dopo il cambio in cabina di regia per l’imprevista dolce notizia della gravidanza di Carli Lloyd. Tra le fila delle cremonesi due giocatrici molto conosciute da coach Bovari, la prima Rosamaria Montibeller opposta nella stagione precedente tra le fila perugine e l’altra Elitsa Vasileva che ad inizio stagione aveva eseguito qualche allenamento al PalaBarton. Stessa storia più o meno anche per Kenia Carcaces, anche qui l’ultima arrivata in squadra poco prima dell’inizio del campionato con un passato in maglia rosa-nero. Dunque una gara che si giocherà a suon di attacchi quella che si prospetta nell’anticipo di domani in cui le retrovie saranno chiamate a fare gli straordinari da entrambe le parti.

Le parole di Serena Ortolani ex dal passato dorato con Casalmaggiore. “Vincere in la prima gara è stata una grande soddisfazione, doppia se consideriamo che eravamo in casa davanti al nostro pubblico, abbiamo festeggiato ma poi ci siamo messe subito a pensare alla prossima gara contro Casalmaggiore, sarà una sfida molto importante perché dovremo provare ad approfittare del momento di transizione che sta affrontando, dovremo giocare tentando il tutto per tutto, dovremo andare a Cremona con la giusta concentrazione e la voglia di fare il risultato. Sarà sicuramente una battaglia hanno una rosa composta da giocatrici che non mollano mai e quindi sicuramente sarà una gara in cui ci sarà da mantenere alta la tensione fino all’ultimo scambio”. – Le sorvegliate speciali. – “Conosciamo Vasileva e Rosamaria, ma poi hanno giocatrici che si integrano molto bene tra loro, dovremo stare attenti anche alla correlazione muro-difesa, sicuramente dovremo metterle pressione sin dall’avvio degli scambi cercando di fare pressione con il servizio”.

I precedenti Tra le due formazioni i precedenti volgono tutti a favore della VBC, infatti nella scorsa stagione i due incontri si conclusero 3-1 per la formazione Lombarda.

Le Ex Dal lato VBC Rosamaria Montibeller, mentre in maglia Bartoccini Fortinfissi Perugia sono ben quattro: Carcaces (2018-2020), Agrifoglio (2012-213 dalla A2 alla A1, poi fino al 2015), Cecchetto (2015-2016) ed in fine Ortolani in cui vinse il tricolore nella stagione (2014-2015 insieme ad Agrifoglio).

Le probabili Formazioni

Casalmaggiore: Bonciani, Montibeller, Vasileva, Partenio, Stufi, Melandri. Libero: Sirressi. Allenatore: Parisi

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Di Iulio, Ortolani, Carcaces, Angeloni, Koolhaas, Aelbrecht. Libero: Cecchetto. Allenatore: Bovari

Arbitri: Ugo Feriozzi, Massimo Florian.