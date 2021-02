Volley A1 donne, Bartoccini Fortinfissi a caccia di riscatto contro Casalmaggiore

PERUGIA – Dopo la débâcle di domenica contro Bergamo la Bartoccini Fortinfissi Perugia torna in campo pochi giorni dopo, esattamente domani alle ore 17, per la sfida contro Casalmaggiore, dall’altra parte una formazione che dopo aver avuto prestazioni altalenanti cerca stabilità per il proseguo della stagione. Ad Ortolani e compagne, il compito di trovare la riscossa e destabilizzare l’avversario che al momento si trova davanti di sole cinque lunghezze insieme a Firenze e Bergamo, un’altra gara fondamentale dunque anche in ottica classifica. Ovviamente la ex Rosamaria, sorvegliata speciale numero uno, non starà con le mani in mano e cercherà di ripetere la prestazione della gara di andata dove riuscì a mettere a segno ben 23 punti confermandosi come miglior giocatrice dell’incontro di andata, ad aiutarla nel compito in cabina di regia la connazionale Cristina Marinho Ananda. Da una ex all’altra, anche Kenia Carcaces dopo essere stata l’unica certezza offensiva della scorsa giornata, vorrà far vedere il proprio valore contro la squadra dove ha militato durante la scorsa stagione e quindi dimostrare di aver raggiunto quella continuità che ha latitato nella prima parte della stagione, principalmente a causa di un lavoro atletico cominciato tardivamente rispetto quello delle compagne. Per Perugia dunque l’ennesima gara d’affrontare con la massima attenzione insieme alle altre previste per il mese di febbraio che si concluderà con lo scontro il 27 sera in quel di Firenze, un mese che varrà l’intera stagione.

I precedenti Tra le due formazioni i precedenti volgono tutti a favore della VBC, due vittorie nella scorsa stagione in cui gli incontri si conclusero 3-1 per la formazione Lombarda, mentre nella gara di andata della stagione in corso Casalmaggiore ebbe la meglio per 3-0

Le Ex Per la VBC solo Rosamaria Montibeller (a Perugia la scorsa stagione), mentre sul fronte Bartoccini Fortinfissi Perugia ben quattro: Carcaces (2018-2020), Agrifoglio (2012-213 dalla A2 alla A1, poi fino al 2015), Cecchetto (2015-2016) ed in fine Ortolani in cui vinse il tricolore nella stagione (2014-2015 insieme ad Agrifoglio).

Le probabili Formazioni

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Di Iulio, Ortolani, Koolhaas, Aelbrecht, Havelkova, Carcaces. Libero: Cecchetto. Allenatore: Mazzanti

Vbc Èpiù Casalmaggiore: Ananda, Montibeller, Stufi, Melandri, Bajema, Kosareva. Libero: Sirressi. Allenatore: Parisi

In diretta su LVFTV Il fischio d’inizio è fissato per domani mercoledì 3 febbraio 2021 alle ore 17.00, visibile in diretta su www.lvftv.com.