Volley A1 donne, Bartoccini, che colpo: dopo Samedy ecco Bartolini

PERUGIA – Il lavoro della dirigenza rosso-nera non conosce soste, l’organico della Bartoccini-Fortinfissi Perugia prende sempre più forma e si arricchisce di un nuovo componente. Classe 1999 Benedetta Bartolini va a rinforzare il reparto centrali per la Stagione 2022/2023. La toscana originaria di Cecina cresce nelle giovanili del Vollerò Casal de’ Pazzi con cui partecipa al Campionato di B1 dal 2014 al 2017, nella Stagione 2017/2018 vola ad Olbia per l’esordio in Serie A2, l’anno successivo arriva a Montecchio dove resta per quattro stagioni (fino alla 2020/2021) dove in 98 partite colleziona oltre 827 punti. Lo scorso anno arriva l’esordio in A1 con la Maglia della Savino del Bene Scandicci, con cui conquista il suo primo trofeo per club, la Challenge Cup. Per lei anche apparizioni in azzurro nelle selezioni giovanili con cui nel 2015 ha conquistato il terzo posto al Festival Olimpico della Gioventù Europea nella categoria Under-18, svoltosi a Tiblisi.

Le prime dichiarazioni di Benedetta Bartolini

“Mi è piaciuto molto il progetto di Perugia fin da subito e sono molto onorata di farne parte. So che sarà un gruppo abbastanza giovane e sono consapevole che il livello del campionato sarà senza dubbio altissimo, ma credo che divertendoci e lavorando bene in palestra potremmo toglierci molte soddisfazioni. Spero di crescere come giocatrice e di dare il mio contributo alla squadra portando grinta ed entusiasmo. Non vedo l’ora di conoscere tutti e di iniziare questo percorso insieme, sono impaziente di conoscere anche Perugia come città e come paesaggi visto che me ne parlano tutti benissimo”.

Samedy in mediana

Sarà a stelle e strisce la diagonale per la stagione 2022/2023 della Bartoccini-Fortinfissi Perugia. Stephanie Samedy approda in Italia dopo un primo esordio fuori dagli Stati Uniti nell’SSC Palmberg Schwerin, dove arrivò a dicembre dopo la partenza di Kertu Laak

Così la nuova giocatrice: “Ho scelto Perugia perché ho pensato che sarebbe stata adatta a me. Stavo cercando un modo di mettermi alla prova e che mi dia la possibilità di crescere come giocatrice consentendomi di migliorare ma anche di dare un contributo rilevante al team ed ho pensato che Perugia sarebbe stata decisamente una buona opportunità. Sarà il mio primo club italiano, quindi sono super entusiasta di vedere come sarà il livello, so che il Campionato Italiano è il migliore al mondo e sono entusiasta di affrontare quella sfida. Voglio imparare quanto più possibile dalle ragazze, dagli allenatori e da tutti, è una grande opportunità di crescere, sarò pronta a contribuire in qualsiasi modo io possa, sarò in campo per dare tutta me stessa“.