Volley A1, Bartoccini in trasferta a Monza, rinviato il big match della Sir Safety Conad

PERUGIA – Altra trasferta per la Bartoccini Fortinfissi Perugia, domenica tornerà in terra lombarda per affrontare la Saugella Monza che proprio come nella scorsa stagione, arriva alla dodicesima giornata.

Dopo la vittoria della passata settimana arrivata con una rimonta al tie-break contro Brescia, martedì si è tornati a lavorare al PalaBarton per migliorare quelle intese che sono necessarie a fare proprio il nuovo stile di gioco voluto da coach Mazzanti, con la prospettiva di affrontare domenica prossima la Saugella Monza, formazione dove nella scorsa stagione militavano le protagoniste della diagonale offensiva in forza quest’anno alle “Magliette Nere”.

Le avversare della dodicesima giornata a parte qualche piccolo inciampo hanno dimostrato di essere una delle formazioni più competitive della Stagione 2020-2021, competitività dimostrata anche dal terzo posto attualmente occupato in classifica, dunque un’altra trasferta non certo facile per Ortolani e compagne.

Proprio all’opposto pesarese è una delle quattro ex in forza alla compagine perugina e dunque abbiamo chiesto a lei come sia stato tornare a lavoro dopo una vittoria così sudata in vista di questa difficile gara. “Sicuramente la vittoria di domenica scorsa ci ha fatto molto bene dal punto di vista dello spirito perché venivamo da una serie senza vittorie, questo ovviamente ci ha permesso di ricominciare pa settimana più cariche, ci siamo allenate tantissimo, abbiamo continuato a lavorare mettendo io focus su di noi perché abbiamo iniziato a giocare con un tipo di gioco diverso e quindi sarà necessario un periodo di assestamento, poiché è nuovo per noi, stiamo lavorando per trovare i nostri punti di forza in modo da tirarli fuori nei momenti importanti.“. – Serena Ortolani poi parla del suo ritorno da avversaria. – “Tornare a Monza sarà sicuramente bello, ho tanti ricordi delle mie ex compagne, dello staff, sarà un piacere poter rivedere tutti anche se purtroppo il pubblico non sarà presente visto il momento, ma sono sicura che hanno la consapevolezza di essere rimasti nel mio cuore. Quest’anno Monza ha una grande squadra con una panchina lunga, ed inserti come Orro ed Van Hecke sono sicuramente di valore, come già detto però noi dovremo guardare al momento nel nostro lato di campo, pensando al nostro gioco ed al nostro ritmo, poi quello che saranno i risultati ce lo dirà il campo”.

I precedenti Nella scorsa stagione vi fu solo la gara di andata disputata al PalaBarton dove Monza vinse 3-0 sempre alla 12a Giornata del girone di andata.

Le Ex Nessuna ex in campo per Monza mentre ben quattro per la Bartoccini Fortinfissi Perugia: Isabella Di Iulio (stagione 2019-2020), Serena Ortolani (stagioni: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020), Helena Havelkova (stagione 2017-2018), Freya Aelbrecht (stagione 2016-2017).

Le probabili Formazioni

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Di Iulio, Ortolani, Koolhaas, Aelbrecht, Carcaces, Havelkova. Libero: Cecchetto. Allenatore: Mazzanti

Saugella Monza: Orro, Van Hecke, Meijners, Begic, Heyrman, Danesi. Libero: Parrocchiale. Allenatore: Gaspari

Arbitri Davide Prati (Pavia), Marco Braico (Torino)

In diretta su LVFTV Il fischio d’inizio è fissato per domenica 15 novembre 2020 alle ore 17.00, visibile in diretta su www.lvftv.com

Sir rinviata. Ancora rinviato il match della Sir che domenica avrebbe dovuto sfidare Civitanova nel big match. Il problema è sempre quello delle posività al Covid. La società comunica in una nota che “in seguito ai risultati dei tamponi effettuati, comunica che gli atleti Oleh Plotnytskyi, Thijs Ter Horst e David Sossenheimer sono tornati negativi. I tre giocatori seguiranno pertanto l’iter per poter riprendere il lavoro in palestra.”