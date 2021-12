“Voci contro l’Aids”: alla Sala dei Notari di Perugia Omphalos Voices in concerto

PERUGIA– È in programma per giovedì 16 dicembre 20121 alle ore 21 alla Sala dei Notari di Perugia il tradizionale concerto di fine anno di Omphalos Voices, coro dell’associazione LGBTI (lesbica, gay, bisessuale, trans* e intersex) perugina. Il concerto “Voci contro AIDS”, patrocinato dal Comune di Perugia, si tiene in occasione dei 40 anni dalla scoperta dell’HIV e della giornata internazionale per la lotta all’AIDS e allo stigma verso le persone che vivono con l’HIV, e vedrà la collaborazione dell’associazione Anlaids Umbria. L’esibizione del coro Omphalos Voices, diretto dal Maestro Sergio Briziarelli, sarà affiancata dalla partecipazione straordinaria di Tony Allotta, rappresentante de “I Conigli Bianchi”, gruppo di artisti e attivisti che combattono lo stigma.

“Omphalos Voices ha sempre finalizzato la sua attività corale al sostegno dei temi per i quali la nostra associazione lotta da oltre 25 anni – commenta Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos – Le voci di un coro sono fatte per cantare, ma anche, talvolta, per prendere la parola contro ogni tipo di discriminazione e stigma. Durante la serata sarà affrontato l’importante tema della lotta all’AIDS ed in particolare la lotta allo stigma verso le persone che vivono con HIV. Questi sono temi da sempre centrali nell’azione di Omphalos, che tra i suoi obiettivi principali ha il benessere e la salute della comunità tutta”.

Il servizio di testing

Omphalos LGBTI ha da anni attivo uno sportello salute e un servizio di testing rapido, il PEG Checkpoint, al quale si rivolgono centinaia di persone l’anno per testarsi e conoscere il proprio stato sierologico. Il servizio, unico nel suo genere in Umbria, viene offerto dall’associazione gratuitamente ogni mese nella propria sede con la collaborazione del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Perugia.

“Anche quest’anno il concerto aderisce al cartellone nazionale “In Coro Contro AIDS” – aggiunge Emelyne Beucler, coordinatrice di Omphalos Voices – iniziativa dei cori LGBTI (lesbici, gay, bisessuali, trans* e intersex) italiani che, in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, hanno dedicato gli eventi musicali di dicembre al sostegno della cultura della prevenzione, alle infezioni sessualmente trasmissibili e della lotta allo stigma sociale che subiscono le persone che convivono con HIV.”-