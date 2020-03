Coronavirus, Pd, M5s e Bianconi donano metà stipendio: “Giunta e maggioranza facciano lo stesso”

PERUGIA – L’iniziativa che arriva dai banchi dell’opposizione è la seguente: una raccolta fondi straordinaria da versare nell’apposito conto corrente bancario aperto dalla Regione per raccogliere le donazioni destinate all’emergenza coronavirus. A lanciare l’idea sono i consiglieri del Pd, disposti a versare metà delle indennità: “È il momento – dicono – di scegliere e di agire, in maniera solidale e concreta a fianco della nostra regione, a sostegno delle persone che in questo momento stanno combattendo questa guerra. Chiediamo perciò alla presidente, a tutta la giunta e a tutti i consiglieri di donare, una tantum, metà della loro indennità per fronteggiare l’emergenza. Da subito – sottolineano ancora i dem – ci attiveremo anche per informare tutte le amministrazioni comunali e le altre istituzioni, i riferimenti territoriale e tutti i cittadini per invitarli a contribuire. Al contempo chiediamo alla Regione una gestione trasparente dei fondi e che siano utilizzati prioritariamente per fornire mascherine, camici e protezioni idonee, aumentare il numero di tamponi oltre che sostenere gli operatori e le strutture che stanno eseguendo i tamponi”.

M5S D’accordo anche il M5S con Thomas De Luca: “il Movimento 5 Stelle in Umbria farà la sua parte: le nostre restituzioni – assicura – saranno destinate all’acquisto di attrezzature e materiale sanitario per contrastare il coronavirus”. Per De Luca, che chiede anch’egli alla giunta e alla maggioranza di fare altrettanto, “chi ha l’onere, ma anche il privilegio di rappresentare le istituzioni, è chiamato a fare qualcosa in più. Ci sono medici, infermieri, ricercatori, forze dell’ordine, personale sanitario, militare e civile, lavoratori nelle fabbriche, nell’assistenza sociale e sanitaria, nei supermercati, semplici cittadini che combattono in prima linea da settimane contro questo nemico invisibile. Al vergognoso sciacallaggio – stigmatizza il capogruppo pentastellato – alla cialtronesca ricerca di consenso che stiamo registrando nella scena politica di queste ore, noi rispondiamo con la fermezza e la responsabilità dello Stato, disciplina e onore così come prevede la nostra Costituzione scritta da chi ha vissuto e combattuto l’ultima guerra”.

Bianconi Anche Vincenzo Bianconi devolverà il 50% del suo stipendio di marzo: “La responsabilità evocata dai politici a tutti i livelli istituzionali, di tutti gli schieramenti, va dimostrata con fatti concreti e non solo a parole. Tutti – dice – stanno facendo grandi sacrifici, il minimo che le istituzioni possono fare è agire con onestà intellettuale, unità, serietà, intelligenza, pragmatismo e lungimiranza. In questo momento – sostiene Bianconi – trovo vergognose le strumentalizzazioni partitiche ed i protagonismi di qualche politicante, serve testa bassa e lavorare per il bene comune. Ho cercato di dare il mio contributo anche nell’ultima seduta dell’Assemblea legislativa. Ho sperato fino all’ultimo di riuscire a fare inserire da subito nel bilancio 2020 della Regione Umbria, degli impegni di spesa concreti. A mio avviso sarebbe stato un segnale importante, di attenzione e vicinanza verso tutti quelli che soffrono, e farlo da subito per me aveva un sapore speciale. Purtroppo ho fallito, non ci sono riuscito. Spero e sono fiducioso che la Giunta Regionale potrà nei prossimi giorni fare qualche cosa di concreto e non soltanto prendersela con il Governo nazionale, ad ognuno la sua fetta di responsabilità e questo non vale soltanto per la politica”.