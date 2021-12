Violenta quindicenne sugli scogli in riva al Trasimeno: ternano a giudizio

CASTIGLIONE DEL LAGO – Una brutta storia di violenza che coinvolge due giovani umbri, lei appena quindicenne, lui ventenne. I fatti risalgono ormai ad un anno e mezzo fa, il 3 Luglio 2020 ma è di questi giorni la decisione del rinvio a giudizio per l’autore della violenza, davanti dal Giudice per le indagini preliminari di Perugia Angela Avila, con l’accusa di violenza sessuale. I fatti sono raccontati da La Nazione.

Il fatto

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano i due giovani sarebbero scambiati qualche effusione all’interno di un locale e poi decidono di andare in un posto più appartato. Sugli scogli, in riva al Lago. Lei, residente nel senese avrebbe voluto limitarsi a quelle effusioni ma lui, ternano, invece cercava un rapporto sessuale completo ed avrebbe forzato in questo la ragazza. A nulla sarebbero valse le grida e le resistenze di lei, ascoltate dalle amiche che sono poi arrivare sul posto trovandola in lacrime con lui che se n’era andato. Le ragazze avrebbero confermato questa versione in tribunale.