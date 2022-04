Vinitaly, inaugurato lo spazio espositivo dell’Umbria: “Racconteremo il nostro tempo in maniera diversa”

Tutti in padiglione

“Il mio sogno – ha sottolineato la governatrice – è avere tutti i produttori umbri all’interno del padiglione Umbria. In tal senso – ha evidenziato Morroni – avvieremo una serie di confronti con gli stessi produttori, in questo 2022 dedicheremo una grande attenzione proprio al mondo del vino. Come abbiamo fatto per altre eccellenze del nostro territorio, punteremo in maniera determinata allo sviluppo del comparto enologico”, ha aggiunto l’assessore. Infine, la presidente ha richiamato l’attenzione sulla promozione turistica dell’Umbria. “Il cambiamento a tutti i livelli è evidente – ha detto -, la nostra regione è sempre più terra di arte, cultura ed eccellenze enogastronomiche”.