Vinicio Capossela pronto a invadere la Rocca del Leone di Castiglione con una “Bestiale comedia”

CASTIGLIONE DEL LAGO – Svelato uno dei nomi di punta della due giorni “Lacustica” dedicata a Dante (27 e 28 luglio) organizzata in collaborazione dal festival con musica al tramonto Moon in june con il Comune di Castiglione del Lago. Il 27 luglio alle ore 21.00 a fare da padrone alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago sarà Vinicio Capossela con il concerto “Bestiale comedia”.

In scena – Gli anniversari offrono l’occasione di misurare il tempo che passa e i mutamenti che porta, ma offrono anche l’opportunità di valutare il tempo che non è passato e ciò che è restato immutato, in modo da poterlo riscattare. Quest’anno che ricorre il settecentesimo della morte di Dante Alighieri, è dunque parso naturale che Vinicio Capossela, artista che da tempo orienta la sua ricerca alla riattualizzazione di figure e motivi antichi fuori delle ingiunzioni dell’attualità, abbia pensato un progetto che dal confronto con la Divina commedia tragga punti d’orientamento per una navigazione dantesca nel proprio repertorio. Se quello di Dante è infatti un viaggio tra i morti per salvare i vivi, la Bestiale Comedìa, vuol essere un itinerario nell’immaginazione musicale e letteraria per redimere il reale dallo smarrimento in cui sembra gettato. Conformemente ad una visione profetica, nel poema sacro la retta via era ordinata lungo un’ascesa che dalla disperazione infernale – attraverso la speranza purgatoriale – giungeva alla beatitudine paradisiaca.

Moon in june – Il festival, come annunciato, torna quest’anno all’Isola Maggiore (20-22 agosto) ma arricchisce il suo programma estivo in altre location. Sempre al Trasimemo, oltre che la due giorni dedicata a Dante “Lacustica” alla Rocca di Castiglione del Lago (27 e 28 luglio) in programma pure una rassegna nella spiaggia di Albaia a Monte del Lago (dal primo luglio). Il Teatro Romano di Gubbio (gli Extraliscio in concerto il 19 agosto, prevendite attive già su boxol.it) è l’altro suggestivo spazio della stagione targata Moon in June