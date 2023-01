Vince alla Lotteria degli scontrini, pensionata perugina lo scopre a Tokyo

Bella opportunità

“Ho subito pensato che si doveva trattare di una cartella esattoriale per una multa – ha spiegato – o qualcosa di simile. Così mi sono messa in contatto con l’ufficio di Perugia e con grande sorpresa sono stata informata di aver vinto grazie a uno dei miei scontrini, legato a una spesa di poche decine di euro in generi alimentari in un supermercato di via Settevalli”. “Ho creduto da subito in questa Lotteria che è una bella opportunità per tutti gli acquirenti tanto che, all’inizio, ho stampato il codice lotteria a delle amiche invitandole a utilizzarlo sempre. Per me vedova, con la sola pensione di reversibilità, questo è un regalo importante che mi consente di non accendere un prestito per alcune spese che avevo in programma”, ha concluso la signora nella sua missiva.