Villa Umbra, al posto di Naticchioni scelto Marco Magarini Montenero

PERUGIA – Marco Magarini Montenero, 64 anni, ex ufficiale della guardia di finanza, dirigente di grandi aziende della telecomunicazione e poi capo di gabinetto all’Università di Perugia e direttore generale dell’Università Guglielmo Marconi, è il nuovo amministratore unico della Scuola umbra di amministrazione pubblica ‘Villa Umbra’. Alle ultime elezioni comunali di Perugia è stato candidato nella lista di Fratelli d’Italia. Dal 1 giugno prende il posto di Alberto Naticchioni, per i prossimi tre anni. È stato nominato su proposta della Giunta regionale, votata all’unanimità, nel corso dell’Assemblea consortile, che ha anche ha approvato la relazione di fine mandato di Naticchioni, il rendiconto di gestione 2019 e il bilancio di previsione 2020-2022. «Ringrazio Alberto Naticchioni per l’impegno e l’entusiasmo con cui ha gestito la Scuola – ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei -. Ha svolto una preziosa opera a sostegno della crescita dei diversi settori della Pubblica amministrazione. Ha dato un’impronta importante e garantito un futuro alla Scuola. Formulo all’amministratore Naticchioni che tornerà in Regione per ricoprire un importante ruolo i miei migliori auguri e saluto il prossimo amministratore Marco Magarini Montenero della Scuola auspicando il raggiungimento di futuri ulteriori significativi traguardi».

I soci Oltre la Regione Umbria, collegati con maggioranza qualificata in videoconferenza gli altri soci del Consorzio: Provincia di Perugia rappresentata dal Presidente Luciano Bacchetta, Comune di Perugia rappresentato dal sindaco Andrea Romizi, Comune di Terni rappresentato dall’Assessore Giovanna Scarcia, Università degli Studi di Perugia rappresentata dal rettore Maurizio Oliviero, Università per Stranieri di Perugia rappresentata da Professore Francesco Duranti, Consiglio delle Autonomie Locali rappresentato dal presidente Francesca Mele, Arpa Umbria rappresentata dal direttore Luca Proietti, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche rappresentato dal direttore sanitario Giovanni Filippini, Afor Umbria rappresentata dall’amministratore Manuel Maraghelli. Presente il revisore dei conti Paolo Sebastiani.

Il profilo Marco Magarini Montenero, classe 56, laureato dapprima in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Perugia e poi in Economia-Scienza della Sicurezza Economico Finanziaria – all’Università di Roma Tor Vergata. Inscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza, corpo presso il quale ha svolto una lunga carriera, durata 18 anni, ricoprendo numerosi e prestigiosi ruoli culminati a metà degli anni ’90 nel successo al concorso come dirigente della Direzione Investigativa Antimafia. Ha, tra l’altro, collaborato alle indagini delegate dalla Procura di Roma e di Perugia sull’omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Proprio durante queste indagini è stato oggetto di minacce di morte e sottoposto ad attività di sicurezza e vigilanza insieme alla propria famiglia. Congedatosi nel 1998 è stato Dirigente di numerose aziende come Telecom, Wind, Iset. Nel 2010 ha ricoperto il ruolo di Capo di Gabinetto del Rettore dell’Ateneo perugino e successivamente Segretario Generale, Direttore Generale e consigliere d’amministrazione dell’Università degli Studi Marconi. È stato inoltre assistente presso l’Accademia della GdF di Diritto Penale, Diritto Processuale Penale, Diritto Amministrativo e Contabilità di Stato, nonché docente presso la scuola superiore di Polizia Tributaria di Attività Etra-tributarie della Gdf di Attività di Polizia Giudiziaria, Contabilità di Stato e Controllo della Spesa pubblica.

Taglio compensi del 20% Nell’ottica dell’avviata spending review che riguarda la Regione ed i soggetti, così come il Consorzio in questione, legati all’Ente stesso, la Giunta regionale ha deciso un decremento del compenso spettante al nuovo Amministratore del 20% circa.