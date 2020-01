Viaggiava lungo la statale con la borsa piena di bracciali e orologi di valore: giovane denunciata

Accertamenti A seguito degli accertamenti le sono state contestate una serie di violazioni al Codice della strada, coi poliziotti che hanno deciso di approfondire le verifiche, a margine delle quali sono spuntati diversi monili d’oro. Nella borsetta della trentenne di nazionalità italiana, infatti, sono stati rinvenuti collane, bracciali, orecchini, orologi, ciondoli, con la donna che non ha saputo giustificarne il possesso né indicarne la provenienza. Per lei è scattata la denuncia per ricettazione, mentre i preziosi sono stati sequestrati, con gli agenti che non escludono possa trattarsi di proventi di furto. In questo senso l’oro è stato portato al commissariato di Assisi, che può essere contattato (075 819091) nel caso in cui i proprietari dovessero riconoscere oggetti di proprietà di cui è stato denunciato il furto.