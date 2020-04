Viaggiava in taxi con nella giacca un etto di cocaina: trentenne in manette

PERUGIA – E’ stato arrestato e portato nel carcere di Capanne, il trentatreenne fermato dalle Fiamme gialle nel centro di Perugia, dove era arrivato in taxi. Immediatamente notato per i movimenti particolarmente circospetti, l’uomo è stato fermato dai militari a cui ha spiegato di voler fare una passeggiata. Con le restrizioni per il Covid-19 tuttora in vigore, la motivazione fornita non ha convinto i finanzieri che hanno voluto approfondire gli accertamenti. Nella giacca è, infatti, spuntata una busta con dentro oltre un etto di cocaina, che sul mercato ha un valore di circa 10 mila euro.