Viadotto Montoro, oltre 500 tir controllati e 75 multe

NARNI – Primi due giorni di controlli da quando è partito il piano straordinario per la messa in sicurezza della viabilità alternativa, adottata in conseguenza alla chiusura del viadotto Montoro. Si tratta del piano stabilito con l’ordinanza del questore di Terni Roberto Massucci e condiviso con il prefetto Emilio Dario Sensi, di concerto con forze dell’ordine, il sindaco di Narni Francesco De Rebotti e Anas.