Viadotto Montoro, riapertura a fine luglio: trovata una soluzione per il traffico dei tir

TERNI – “Le ordinanze che emetteranno nelle prossime ore prefettura di Terni e Anas vanno nella giusta direzione per affrontare al meglio il problema dell’aumento del traffico dopo la chiusura del viadotto Montoro”. Lo dice il presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi, dopo la conclusione della video call di lunedì mattina sulla questione della regolamentazione del traffico commerciale e civile lungo la viabilità locale.

Riapertura All’incontro hanno partecipato il responsabile della segreteria tecnica del ministero delle infrastrutture e trasporti, Mauro Antonelli, il prefetto di Terni, Emilio Dario Sensi, l’amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, insieme ad altri massimi vertici della società, l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Enrico Melasecche, il presidente Lattanzi e il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti. “Le ordinanze – informa Lattanzi – confermeranno l’impostazione già emersa e suggerita dal sottoscritto insieme ai tecnici dell’ente, già dalle prime ore dopo l’insorgere del problema e dureranno il tempo necessario ai lavori di messa in sicurezza del viadotto. A tale proposito – informa sempre il presidente – Anas ha reso noto che l’intervento verrà risolo in massimo 45 giorni, per poter poi riaprire il viadotto alla circolazione veicolare almeno in una carreggiata”.

Traffico Il presidente Lattanzi ha ribadito ad Anas la richiesta di collaborare per la gestione di questo periodo in cui sulle strade provinciali si riverserà un volume di automezzi straordinario rispetto al normale “in una situazione – ha spiegato – che per le nostre possibilità e forze diventa difficile da poter gestire”. Sempre in questo senso il presidente ha avanzato ulteriore richiesta di intervento celere su due ponti: quello sulla 3 Ter e quello sulla SP 8. “Il considerevole aumento del traffico giornaliero – ha sottolineato – richiede un rafforzamento e un adeguamento di quelle strutture per garantire il massimo della sicurezza per chi viaggia”.

Collaborazione “Grazie alla collaborazione, costante e positiva, che la Regione Umbria ha con Anas – ha sottolineato l’assessore regionale Melasecche -, abbiamo potuto definire un cronoprogramma assolutamente positivo e che ridimensiona moltissimo i tempi nei giorni corsi che ipotizzavano un chiusura di mesi se non di anni. L’amministratore delegato di Anas ci ha confermato invece che il progetto sarà completato entro la prossima settimana e i tempi ipotizzati per l’esecuzione dell’intervento, comprensivi dei tempi per il progetto ed indagini, sono di 40-45 giorni e dunque si prevede la riapertura al traffico del viadotto nella seconda metà del mese di luglio”.