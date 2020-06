Viadotto della Somma, Cancelleri: “Struttura messa in sicurezza, ora riapre ai mezzi pesanti”

SPOLETO – Ill viadotto della strada statale 3 Flaminia, nel tratto di strada compreso tra Spoleto e Terni, all’altezza del valico della Somma, sabato 13 giugno, alle ore 10 riapre ai mezzi pesanti. L’annuncio arriva dal vice ministro ai trasporti ed alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri e fa seguito alle grandi proteste e sollecitazioni dei giorni scorsi.

La chiusura del viadotto era stata disposta dall’Anas lo scorso novembre dopo numerose verifiche tecniche che hanno evidenziato la necessità di eseguire interventi di ripristino di alcuni elementi per problemi infrastrutturali- Una chiusura che ha causato non pochi disagi a tutto il territorio interessato-

Problemi risolti “Dopo le verifiche tecniche e il riscontro dei problemi infrastrutturali del viadotto – commenta il viceministro Cancelleri – costantemente supportato dall’assessore Melasecche e dal consigliere De Luca, mi sono immediatamente attivato con Anas per trovare rapidamente una soluzione e risolvere il problema. E oggi, finalmente, grazie al lavoro di Anas e alla collaborazione fra tutti i livelli istituzionali, possiamo dire di esserci riusciti”.

Il Viceministro ha voluto sottolineare l’attenzione e l’impegno che si sta mettendo in campo per migliorare la viabilità e mettere in sicurezza le infrastrutture di tutto il territorio circostante.

“Stiamo lavorando su più fronti e su tutto il territorio per mettere in sicurezza, in tempi ragionevoli, infrastrutture vecchie e spesso fatiscenti – continua Cancelleri – una di queste è il viadotto Montoro che, grazie a un intervento con tecniche altamente innovative proposto dall’Anas, entro la fine del mese di luglio anch’esso riaprirà al traffico, questo per testimoniare l’impegno del governo nazionale accanto ai sindaci e ai cittadini di quel territorio.”