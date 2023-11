Viabilità, più di un milione e mezzo di euro previsto per la stazione Marsciano

Miglioramento dello svicolo

La presenza a Marsciano dell’assessore Melasecche è stata anche l’occasione per la sindaca Francesca Mele di rappresentare all’amministrazione regionale la necessità di prendere in carico alcune importanti questioni, tra cui il miglioramento dello svincolo di Marsciano per l’accesso alla E45, il consolidamento del ponte sul Fersinone che si trova al confine tra i territori di Marsciano e San Venanzo, la velocizzazione dei lavori che Anas dovrà svolgere per la messa in sicurezza e recupero del dissesto idrogeologico di quattro importanti strade comunali.