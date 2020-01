Viabilità, fanno fronte comune di Terni e Spoleto: “La Flaminia va riqualificata”

TERNI – Terni e Spoleto unite nel chiedere a Governo e Anas la riqualificazione della strada statale Flaminia: sabato pomeriggio c’erano anche i sindaci delle due città, Leonardo Latini e Umberto De Augustinis, all’iniziativa in sostegno dei lavori di miglioramento organizzata dalle associazioni Terni Risorge e City Forum di Spoleto. Le delegazioni sono partite dai due comuni per poi ricongiungersi al valico della Somma. Presente, oltre ai presidenti dei due consigli comunali e al senatore di FdI Franco Zaffini, anche l’assessore regionale alle Infrastrutture, Enrico Melasecche. Secondo i portavoce delle associazioni, Cristiano Gregori per Terni Risorge e Mario Grifoni per City Forum Spoleto, “il collegamento nel corso degli anni non ha mai beneficiato di un progetto di riqualificazione, indispensabile sia per una maggiore sicurezza, sia per una riduzione dei tempi di percorrenza”.