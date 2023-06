Viabilità, entro la primavera 2025 fine lavori umbri su Perugia-Ancona

VALFABBRICA – Saranno completati tra due anni, nella primavera del 2025, i lavori nel cantiere che costituisce il tassello finale per completare la direttrice Perugia-Ancona nel territorio umbro. Per arrivare cosi alla doppia carreggiata visto che quella attualmente in funzione a doppio senso di circolazione è aperta dal 2016. Venerdì mattina si è tenuto un sopralluogo tecnico sulla strada statale 318 di Valfabbrica, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. L’incontro si è svolto nell’area di cantiere della galleria Casacastalda. Ad accogliere Salvini e ad accompagnarlo durante il sopralluogo, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il prefetto di Perugia, Armando Gradone, la presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, il sindaco di Valfabbrica, Enrico Bacoccoli, il direttore Investimenti e realizzazione Anas nonché commissario straordinario di Governo, Eutimio Mucilli, il responsabile territoriale Umbria per Anas Lamberto Nicola Nibbi e il direttore dei lavori Marco De Paulis.

Due gallerie

I lavori che si stanno realizzando comprendono due gallerie: oltre all’opera principale lunga mille e 500 metri dove si sta scavando su entrambi i fronti, lato Ancona e lato Perugia, c’è anche l’altro tunnel Picchiarella di 870 metri. L’importo dell’investimento è di circa 130 milioni di euro e quello dei lavori di circa 81 milioni. “Stiamo correndo – ha detto Salvini – per sbloccare, per progettare e finanziare soprattutto in centro Italia. Territori straordinari e terre all’avanguardia ma c’è bisogno di viaggiare in maniera più veloce e più sicura. Quindi strade, autostrade e ferrovie (sull’Umbria stiamo lavorando anche sul tema alta velocità). Ho preso l’impegno di tornare a inaugurare questa strada”.

Rilancio su Tesei

Salvini ha poi rilanciato la candidatura di Donatella Tesei per un secondo mandato come presidente della Regione Umbria (la legislatura terminerà l’anno prossimo). “Lo dico da subito, squadra che vince non si cambia” ha sottolineato a margine della visita a un cantiere della Perugia-Ancona come ministro delle Infrastrutture. “Sono orgoglioso del lavoro di Donatella e della sua squadra” ha aggiunto. Tornando sulle elezioni per il sindaco di Terni, dove il candidato del centrodestra è stato sconfitto al ballottaggio, Salvini ha sottolineato che “l’intero” schieramento “ha avuto qualche problema”. “Per il resto stanno aumentando iscritti e amministratori” ha rilevato Salvini. “In Umbria e in altre regioni – ha aggiunto – ci saranno i congressi. Finalmente dopo il Covid si può tornare a incontrarci e ad aprire sedi e a scegliersi i dirigenti”.