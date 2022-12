Viabilità, contributi ai pendolari: si rinnova la Carta tutto treno fino al 2025

Misure per i pendolari

“Si tratta di una misura di grande rilevanza per i pendolari della nostra regione, in quanto – ricorda – integra l’abbonamento mensile o annuale emesso per i treni regionali, consentendo anche l’accesso ai treni Intercity e Frecciabianca e viceversa per collegamenti quotidiani più rapidi da e per i luoghi di lavoro o di studio. Una migliore mobilità, dunque, e una migliore qualità della vita”. Il contributo economico tiene conto di tre differenti fasce Isee.





Extraregionali

Nell’accordo relativo alla Carta Tutto Treno che verrà sottoscritto fra Regione Umbria e Trenitalia, è prevista la possibilità di emissione della Carta Tutto Treno Umbria anche sulle “relazioni extraregionali” da Chiusi verso Firenze o Roma, per i soli cittadini umbri residenti nel territorio comunale di Città della Pieve e Comuni limitrofi confinanti (Monteleone d’Orvieto (TR), Piegaro (PG), Fabro (TR), Paciano (PG), Allerona (TR), Castiglione del Lago (PG) ), in considerazione dell’immediata fruibilità dei servizi ferroviari IC dalla vicina stazione di Chiusi.