Via alle Paralimpiadi di Tokyo 2020: l’Umbria è tutta col nuotatore Menciotti

TERNI – Riccardo Menciotti è l’alfiere dell’Umbria alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 che scattano alle ore 13 italiane del 24 agosto (le 21 di Tokyo) con la cerimonia di apertura. Il nuotatore ternano è l’unico portacolori dell’Umbria sul campo di gara, che nel suo caso è l’Aquatic Center già teatro di numerosi trionfi nei Giochi per normodotati.

Per il resto, l’unica altra rappresentanza umbra è nella Federazione Italiana Triathlon, il cui presidente è il ternano Riccardo Giubilei che però non sarà in Giappone.

Menciotti, bronzo mondiale ed europeo nel 100 dorso, bronzo europeo nei 100 misti, sarà in gara già mercoledì 25 agosto nei 50 stile, poi sabato 28 nei 100 stile, martedì 31 nei 100 farfalla, il 2 settembre nei 100 dorso e venerdì 300 nei 200 misti. Tutte le gare di nuoto cominciano con le qualifiche dalle 2 ora italiana alle 4.45 e poi con le finali dalle 10 alle 14.05. Un’avventura, quella paralimpica, che Menciotti vivrà insieme alla fidanzata Alessia Scortechini, romana del Circolo Aniene, lo stesso di cui fa parte Menciotti, primatista europea dei 100 farfalla sempre paralimpici.