Via al restauro della tavola Seicentesca ispirata alla Madonna di Foligno di Raffaello

FOLIGNO – Via al restauro della tavola Seicentesca ispirata alla più celebre Madonna di Foligno di Raffaello. C’è il mecenatismo del Rotary club di Foligno e della sezione cittadina Inner wheel, guidate rispettivamente da Maria Giovanna Galligari e da Eleonora Benedetti, al centro dell’intervento affidato alle esperte mani del personale della Coobec di Spoleto, coordinate nell’intervento da Bruno Bruni. A loro spetterà il compito di mettere in sicurezza la tavola di proprietà del Comune di Foligno con cui le due associazioni intendono celebrare i 500 anni dalla morte di Raffaello. L’intervento è stato presentato a palazzo Candiotti dove, presente anche l’assessore alla cultura Decio Barili, è stato ricordato che l’opera d’arte è stata rinvenuta nell’Oratorio della Nunziatella e spiegato che la tavola dopo il restauro sarà restituita al Comune per essere collocata in mostra nella Pinacoteca cittadina.