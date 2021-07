Via al Calciomercato: ecco la situazione di Perugia, Ternana e Gubbio

Si apre al Gran Hotel di Rimini il calciomercato. Da oggi è possibile depositare i contratti in Lega, fino al 31 Agosto prossimo. Per Perugia, Ternane Gubbio, tempo dunque di mettere nero su bianco le prime operazioni. Ecco la situazione.

Perugia

Ufficializzato l’arrivo di Mirko Carretta, il Perugia si concentrerà sul portiere. Biancorossi in pressing per avere Simone Scuffet dell’Udinese, ma le alternative sono importanti: Alberto Paleari del Genoa (per il quale c’è un derby con la Ternana) o il cavallo di ritorno Alberto Brignoli, attualmente all’Empoli.

A centrocampo, la trattativa per Francesco Lisi con il Pisa è difficile ma sembra bene avviata così come quella col Sassuolo per Andrea Ghion, su cui c’è anche il Padova.

Per l’attacco il nome di queste ore è Davide Diaw. Ventinove anni, friulano di madre italiana e padre senegalese, scoperto e lanciato tra i cadetti dall’Entella, esploso e consacrato tra Cittadella e Pordenone (due campionati di fila in doppia cifra), al punto da essere acquistato un anno fa dal Monza di Berlusconi e Galliani per tre milioni di euro. A Monza però non ha convinto. Su di lui ci sono anche Vicenza, Spal e Pordenone.

Ma resta in piedi anche la trattativa per Aristide Kolaj, albanese sempre del Sassuolo. Sul fronte uscite, Moscati ha salutato il Grifo dopo cinque anni

Ternana

Ufficiale Luca Ghringhelli, la Ternana cercherà di piazzare prima di tutto gli elementi in uscita dalla rosa. Suagher dovrebbe firmare per la Feralpisalò, col quale è tutto fatto, così come Boateng, rientrato dal prestito a Fermo, dovrebbe tornare in gialloblù

In uscita anche Giuseppe Torromino, per il quale anche qui dovrebbe essere quasi tutto fatto col neopromosso Taranto, che gli ha offerto un biennale. In lista di sbarco Angelo Casadei, Dario Bergamelli, Modibo Diakité (al cui posto non è escluso arrivi l’altro Diakitè, vale a dire Salim) e Michele Russo. Probabile partenza in prestito per Mame Ass Ndir, Gabriele Onesti e Gioacchino Niosi, i tre baby che hanno debuttato in momenti diversi in C con la Ternana.

Sul fronte portiere, confermato Iannarilli, resta in bilico il destino di Vitali, che è un 1999 e dunque Under 23 ma che potrebbe ritrovarsi a fare il terzo, visto che sicuramente arriverà un altro compagno di reparto. Detto di Paleari, il nome nuovo è quello di Mohamadou Sarr, del Bologna. Sempre calda la pista del parmense Colombi.

Raicevic si svincola oggi dal Livorno e quindi la Ternana dovrà decidere se provare a riprenderlo. Come lui anche Boben che però forse ha maggiori possibilità di tornare.

Federico Mazzarani, 2000 rientrato dalla Pistoiese e Gianmarco Nesta, altro 2000 che era al Lecco potrebbero giocarsi le loro carte nel ritiro di Tirrenia, se Lucarelli deciderà di testarli prima di capire se provare a tenerli. Per gli altri che tornano dal prestito, ovvero Tozzo e Marilungo sarà solo un passaggio.

Gubbio

Il nuovo ds Mignemi costruirà come sempre una squadra giovanissima. Ufficiale la cessione al Levadia Tallinn, in Estonia del difensore Maximiliano Uggè ed anche il rinnovo di capitan Malaccari.

Si parla di un interessamento per Marco Rossi, difensore centrale, classe 1987, in forza alla Reggina. Un calciatore di esperienza che ha giocato con Siena, Perugia, Bari, Modena, Sampdoria e Parma. Da Reggio potrebbe arrivare anche Hachim Mastour, trequartista ex Milan.

Linea verde. In primis il Gubbio segue un calciatore che si trova nei dilettanti: si tratta di Mamadou Bara Ngom, classe 2000, ala destra in forza alla Folgore Caratese (10 reti e 33 presenze). Il ragazzo scuola Milan, come scrive Iamcalcio.it, è pronto per volare in Umbria. Un altro è un giovanissimo: si tratta di Ndulue Daniel Chiderah, esordiente classe 2007, nato ad Assisi e tesserato con l’Acd Bastia 1924 (la squadra di Bastia Umbra). É finito sotto osservazione di diversi club professionistici ed è monitorato da Empoli, Parma e Perugia, ma si parla anche del Gubbio.

Per la porta invece gira un altro nome: si tratta di Giacomo Satalino, classe 1999, l’anno scorso in prestito al Cesena e poi al Monopoli dal Sassuolo, a cui il Gubbio ha chiesto anche il terzino Matteo Saccani (classe 2001), sul quale c’è anche il Perugia.

In attacco il nome è quello di Danilo Ventola, classe 2000 della Turris ma in realtà già nelle prossime ore potrebbe essere chiusa la trattativa per Andrea Saraniti, classe 1988, la scorsa stagione al Palermo (26 presenze e 4 gol).

In uscita il trequartista Pasquato mentre l’attaccante spagnolo Sainz Maza ha molte richieste però dovrebbe restare perchè è fondamentale per Torrente.