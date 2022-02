Via a Cioccolentino 2022, Latini: “Sia segno di ripartenza”. Il programma e lo stand della Adm

TERNI -Taglio del nastro in piazza Europa per l’edizione 2022 di Cioccolentino, alla presenza del sindaco Leonardo Latini, degli assessori Cecconelli e Proietti e del prefetto Emilio Dario Sensi, oltrechè del presidente di Confcommercio Stefano Lupi e dell’Agenzia delle Dogane, presente con un suo stand che è stato inaugurato poco dopo.

“Pensiamo a questa festa di San Valentino che comincia – ha detto il sindaco – come ad un momento di gioia, come negli altri giorni con tutti gli eventi che si susseguiranno. Prendiamo questi momenti che arrivano in un periodo ancora difficile come la ripartenza di una città che deve ritrovarsi attorno al suo Santo, che è il più conosciuto al mondo”.

Adm, l’agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli ha tagliato il nastro subito dopo: fra i tanti stand pieni di dolciumi e lo spettacolo itinerante “Circo dell’amore” curato da Stefano De Majo che ogni giorno partendo da piazza Tacito alle 17, percorre corso Tacito fino a terminare alle 19 in piazza Europa e dove si potranno incontrare Romeo e Giulietta, Virgi e Ilio, Serapia e Sabino e ogni innamorato sarà protagonista sulla scena del Gran Circo dell’Amore di Valentina e Valentino, c’è uno questo stand particolare, una esposizione di merce contraffatta e sequestrata. All’interno dello stand sarà presente il laboratorio chimico di Cagliari che presenterà: il panel test per la classificazione dell’olio extravergine d’oliva, il test sulla qualità del grano e le analisi contro la contraffazione dei prodotti energetici e del vino.

Gli eventi

Via dunque ai peccati di gola nei cinque villaggi del cioccolato che resteranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 20 nelle piazze Europa e della Repubblica. I golosi e non solo potranno gustare le oltre 400 varietà di prodotti dolciari e cioccolati artigianali, ma anche dolci europei caratteristici del Belgio, Austria, Inghilterra e Olanda.

Domenica in piazza della Repubblica dalle 17 alle 18.30 l’appuntamento è con choco sensorial dove si potranno scoprite i segreti del cioccolato, i suo sapori ed aromi. La degustazione al buio sarà accompagnata dal maestro cioccolatiere Maurizio Di Mario.

Non mancheranno gli show cooking con il maestro pasticcere, Francesco Favorito, in piazza della Repubblica. L’appuntamento è sabato e lunedì dalle 17 alle 18 e 30 per scoprire tutte le tecniche della pasticceria. Sempre piazza della Repubblica ospiterà la la fabbrica di cioccolato by L’Artigiano Perugino un laboratorio dimostrativo sulla produzione e lavorazione del cioccolato.

Oltre ad essere stregati dal cioccolato ci sarà anche il nettare di Bacco con l’appuntamento Wine in love che si terrà in piazza della Repubblica venerdì, sabato, domenica e lunedì dalle 18.30 alle 19.30. Chi lo vorrà potrà partecipare ad una degustazione di 4 calici di vino in compagnia di un sommelier dell’Associazione Assosommelier che farà scoprire i vini provenienti da vigneti d’eccellenza.

Dolce sorpresa in piazza della Repubblica: la cake design Elisa Giovannetti realizzerà infatti interamente in cioccolato il Thyrus, il drago simbolo di Terni.

Per i più piccoli l’appuntamento è in piazza Europa tutti i giorni dalle 10 alle 20 con “Alice nel paese del cioccolato” by Gaialand, dove i bimbi potranno incontrare Alice, il Bianconiglio, il Cappellaio Matto e degustare mele caramellate, biscotti, dolciumi, caramelle di ogni tipo e cioccolato.

Per tutti gli innamorati l’appuntamento è nei Love e Choco Point point, allestiti in tutto il percorso della manifestazione. Gli immanorati di ogni età potranno scattarsi delle foto ricordo che verranno postate nella pagina facebook di Cioccolentino. Lo scatto che riceverà più like vincerà un week end romantico in hotel e Spa.