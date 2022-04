Vescovi umbri, Pasqua nel segno dell’Ucraina: “Resurrezione è speranza, piaghe del Signore nei corpi martoriati”

PERUGIA/TERNI – Gli echi della guerra hanno risuonato forti anche nelle omelie delle veglie della notte di Pasqua nelle cattedrali Umbre. Sia Gualtiero Bassetti, presidente della Cei ed arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, che Francesco Antonio Soddu, vescovo di Terni, che Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, non hanno potuto fare a meno di ricordare come sia la sofferenza che la luce hanno molto in comune con questi giorni che il mondo sta vivendo e che la giornata di Pasqua può segnare la strada per coloro che hanno Fede.

Bassetti: luce di speranza

Monsignor Bassetti ha celebrato la veglia nella cattedrale di San Lorenzo a Perugia. “La notte, nella Bibbia, ha un significato negativo – ha evidenziato il presule nell’omelia –. È la tenebra, che è l’opposto di Dio. Ma è proprio da questa “notte” che sorge la “stella del mattino, quella che non vede tramonto. Ecco perché non possiamo, in questa celebrazione pasquale, non sentire la pienezza della nostra vocazione e la stupenda meraviglia di quello che sarà il nostro destino. Noi sappiamo che Cristo è risorto. Questo è l’annuncio dell’Angelo del Sepolcro. E se Cristo è risorto non è vana la nostra predicazione”.

Ed ha poi aggiunto: “Voi mi direte: ma rimane nel mondo tanta tenebra, rimangono le ingiustizie, il fragore delle armi nella tormentata Ucraina e in tante parti del mondo. Gli uomini che vogliono rimanere nelle tenebre non attendono, purtroppo, “la luminosa stella del mattino”. Ma in chi questa “stella” l’aspetta, c’è tanto di potenza dello Spirito Santo, che la dilatazione del suo amore può servire alla salvezza di tutti. E allora la notte può essere trasformata in giorno”.

Soddu e le piaghe di Cristo

Parole che hanno trovato una ideale sponda nell’omelia di monsignor Soddu al Duomo di Terni. “Molti si chiedono dove sia Dio, se il mistero Pasquale del Signore Gesù sia vero, sia reale; se la Pasqua oggi abbia significato. Quanto, nonostante le lezioni della storia, l’umanità con le sue egoistiche ambizioni cerca di annullare i progetti di bene, di uccidere i propri simili, di dire il falso, di rovinare la creazione? Quanto ancora oggi si ripetono quelle dinamiche dei racconti biblici, in cui la presunzione umana annienta il proprio simile per occupare il posto stesso di Dio? Quanto soprattutto in questi giorni soffriamo e trepidanti poniamo anche dei seri dubbi sulla stessa sopravvivenza dell’umanità? Davanti a questi interrogativi dobbiamo sempre più avere la consapevolezza che se l’umanità ha la capacità di dare ancora potere alla morte, questo avviene perché in una maniera o nell’altra più o meno consapevolmente, dà sfogo alla potenza distruttiva del peccato, il quale è l’alimento principale della morte. (…) Nei corpi martoriati e vilipesi dei fratelli e delle sorelle mostratici dai mezzi di comunicazione sociale, sono presenti le piaghe del Signore”.

Boccardo: impotenti davanti alla guerra

Monsignor Renato Boccardo ha celebrato nella cattedrale di San Ponziano a Spoleto. Nell’omelia il Presule ha fatto riferimento alla guerra in Ucraina: “Restiamo impotenti, offesi e umiliati di fronte a questa guerra sacrilega e fratricida che non solo aggredisce, ma nega e viola la persona e costituisce il fallimento dell’umanità .Se è vero che le sorti dei popoli sono prevalentemente in mano dei cosiddetti potenti, non è vero che io non posso fare nulla per costruire la pace. Posso iniziare vigilando su me stesso, estirpando dal mio cuore pensieri e sentimenti di violenza e di guerra, desideri di sopraffazione e di vendetta, imparando a guardare fuori di me, diffondendo semi e gesti concreti di pace e di giustizia, contribuendo fin da casa mia ad edificare una nuova civiltà in cui l’armonia, il rispetto, il dialogo e la conciliazione siano vissuti quotidianamente. E poi posso pregare: la preghiera è anche una protesta per la violenza del conflitto, ma soprattutto è la richiesta al Signore della storia che ci dia il grande dono della pace”.