Vertenza Treofan, nuovo incontro per valutare l’accordo tra le parti

TERNI – Teofran, nuovo giro di boa. Servirà un ulteriore tavolo di confronto per chiarire il prossimo futuro dell’azienda. Questo è quanto emerso dalla mattinata di martedì, quando le parti avevano in programma una videoconferenza per fare il punto della situazione anche con la partecipazione dei tecnici del ministero dello Sviluppo economico. Dal vertice è emersa la necessità di un ulteriore incontro: il tavolo infatti è stato aggiornato a giovedì prossimo. Il nuovo incontro è stato organizzato da Confindustria: al tavolo quindi si valuterà un nuovo accordo.